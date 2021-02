Agri dept pag-aaralan kung tatanggalin o itataas price cap sa karneng baboy

MAYNILA - Pag-aaralan ng Department of Agriculture kung kailangan tanggalin o itaas ang price cap sa karneng baboy dahil sa patuloy na "pork holiday" sa ilang pamilihan.

"Magkakaroon tayo ng meeting with stakeholders at meat dealers. I-discuss po natin ang ating price cap. Ire-review namin ulit kung kailangan bang i-lift 'yan o i-adjust ba, what is better," ani Agriculture Secretary Ernesto Gonzalez sa panayam sa Teleradyo.

Dahil sa ipinataw na price ceiling sa Kamaynilaan, ilang meat vendor ang hindi pa rin nagtitinda dahil lugi sila sa negosyo.

Ani Gonzalez, may sapat na suplay ng baboy mula sa Visayas at Mindanao pero hindi umano ito napupunta sa Metro Manila dahil sa price cap.

"Imbes lahat 'yan ay papunta sa NCR, ang iba pumupunta sa Batangas, Laguna, Bulacan. Kaya halos hindi makita ang baboy galing Visayas at Mindanao," dagdag nito.

Watch more in iWantTFC

Kamakailan, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng price ceiling sa karneng baboy at manok sa Metro Manila.

Sa ilalim ng Executive Order No. 124, may price cap na P270 ang kada kilo ng kasim at pigi, P300 ang kada kilo ng liempo, at P160 ang kada kilo ng manok.

Naging epektibo ang kautusan noong Pebrero 8 at tatagal nang 2 buwan.

Nakiusap na noon ang isang grupo ng mga magbababoy na taasan ang price cap para kumita rin sila. Hiling ng National Federation of Hog Farmers na gawing P330 to P360 ang presyo ng karneng baboy.