MAYNILA - Sa ngayon ay hindi pa nakikita ng Department of Trade and Industry ang pangangailangan na itaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, ngayong apektado ng tensiyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ang presyo ng langis.

Sa kabila niyan, sinabi ni DTI Assistant Secretary Ann Cabochan na patuloy nilang pag-aaralan kung kailangan pa itaas ang presyo ng mga produktong hindi naman gumagamit ng mataas na porsiyento ng produktong petrolyo.

"At this time wala kaming nakikita na magmo-move yung ating basic necessities and prime commodities na mga SRP so at this time, kasi kaka-increase lang naman ng ilang produkto noong January lang, noong nagkaroon tayo ng increase ng January 27 so at this time wala pa kaming nakikitang basis to increase, to adjust any further," ani Cabochan.

Matatandaang nangangamba ang ilang negosyante sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis, maging sa presyo ng harina, sa harap ng tensiyon sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang suplay ng langis sa bansa sa buong taon kaya dapat walang ipangamba ang publiko sa posibleng shortage.

Pero sabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na may inaasahang taas-presyo nito dahil sa tinatawag na speculative price bunsod ng nangyayaring gulo.

"Ang tingin po ng buyer seller ngayon ay magkakaroon ng long term issues ngayon sa suplay side, ibig sabihin ay tumataas ang speculative price na siyang nagkakaroon ng tinatawag na premium doon sa mga transaksyon na nangyayari sa araw na ito," ani Abad.

Kaugnay na video:

