Ilang pork vendor susuway na lang sa price ceiling para kumita

MAYNILA – Hindi sasama sa pinaplanong panibagong pork holiday ang ilang magbababoy, at bagkus ay magtataas na lang ng presyo ng tinda - isang pagsuway sa nananatiling price ceiling sa mga karne.

Anila, umaabot na kasi sa P220 kada kilo ang buhay na baboy o farmgate price, mula sa dating P180, kaya hindi na nila kakayaning sumunod pa sa P270 na price cap.

"Sila dapat ang magsu-supply sa amin para masunod namin ang price ceiling na gusto nila. Willing po kami magpakita ng resibo kung magkano ang kuha namin sa supplier kasi 'yun lang po ang magiging ebidensiya namin," giit ni Von Obceña, tindero sa Murphy Market.

Uumpisahan na rin ng ibang tindero ang signature campaign para mapatigil ang price ceiling.

Pero sa kabila ng pag-aray ng mga magbababoy, itinuturing pa rin ng Department of Agriculture na matagumpay ang pagpapatupad ng price ceiling.

"Ang monitoring namin meron pang nagbebenta P350, P360 pero wala na 'yung P400 hanggang P450. Marami pa rin nagbebenta ng P270 hanggang P300 na sumusunod," ani DA Assistant Secretary Arnel de Mesa.

Sa susunod na linggo, pag-uusapan ng mga opisyal ng DA kung itataas nila ang price ceiling, o irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ito.

"After the first month, titignan na namin ang assessment," ani DA Assistant Secretary Noel Reyes.

Hinamon naman ng Laban Konsyumer ang economic intelligence group na pinangungunahan ng DTI at DA para ilabas ang resulta ng imbestigasyon kung may nagmanipula kaya sumirit ang presyo ng baboy.

"Malaking bagay po 'yan sa mga consumers dahil [magkakaroon tayo ng] tiwala na ang presyo ng produktong karne ay makatuwiran," ani Vic Dimagiba, presidente ng grupo.

–Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News