Tumaas ang presyo ng itlog ng pugo at balut sa mga pamilihan sa Metro Manila.

Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, halimbawa, pumalo na sa P160 ang isang tray ng itlog-pugo mula P140 habang umakyat naman sa P11 ang kada piraso ng balut mula sa dating P7 hanggang P10.

Ayon sa tinderang si Kaye Regpala, mula sa higit 100 kahon na order niya kada delivery, 50 kahon na lang ng pugo at balut ang dumadating.

Bukdo sa kakaunti ang supply, pinatungan pa ng P20 ang presyo kada kahon.

"Nagmahal daw ang feeds, nagmahal daw ang gasolina... hindi raw po nangingitlog ng maayos," ani Regpala.

Ayon pa sa mga nagtitinda, Pebrero nagsimulang tumaas ang presyo ng mga ganoong klaseng itlog, lalo na kung galing Bulacan at Pampanga.

Enero nang unang matukoy ng Department of Agriculture (DA) na may bird flu sa isang duck farm sa Baliuag, Bulacan. Sumunod dit ang ilan pang quail farm sa Pampanga.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Oktubre 2021, Central Luzon ang may pinakamaraming populasyon sa buong bansa ng mga patong nangingitlog.

Kasama rito ang Bulacan at Pampanga, kung saan higit 44,000 pato at pugo ang kinatay, ayon sa DA.

Contained na at naiwasan ang pagkalat ng bird flu, ayon sa Bureau of Animal Industry (BAI), pero sa Abril pa anila inaasahang makakabalik ulit sa pag-alaga ng pugo at pato ang mga apektado.

Ayon pa sa BAI, mahigpit pa rin ang surveillance at monitoring para matiyak na walang makalulusot na produktong infected ng bird flu.

Nanindigan naman si Pampanga Governor Dennis Pineda na ligtas kainin ang mga alagang manok, bibi, itik, pugo at itlog na galing sa kanilang lalawigan.

