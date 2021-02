Credit card for students: Posible nga ba?

Sa panahon ngayon, baduy na ang magdala ng cash. Dapat swipe-swipe na lang! Pero paano kapag student ka palang at wala pang steady income? Posible bang makakuha ng sarili mong credit card?

Maraming benefits ang paggamit ng credit card na makakatulong sa mga estudyante ngayon. Kung curious ka kung paano mo makukuha ang una mong credit card, basahin ang guide na ito.

