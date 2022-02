Nilinaw ngayong Miyerkoles ng Social Security System (SSS) na hindi lahat ng mga pensioner ay kailangang pisikal na magpakita para sa Annual Confirmation of Pensioners (ACOP).

Ayon sa SSS, kung ang retiree pensioner ay nasa Pilipinas, hindi na nito kailangang mag-ACOP.

Pero kung ang pensiyonado ay nasa abroad, kailangan umano nilang magpakita sa SSS sa pamamagitan ng video conferencing o magsumite ng requirements sa pamamagitan ng email.

Required din mag-ACOP ang mga disability persioner at survivorship pensioner.

Sa Marso 31 nakatakda ang deadline ng ACOP.

Nagpaalala naman ang SSS sa mga pensiyonado na huwag nang fill up-an ang nakalagay sa application form na bank certification.

"Hindi na 'yan requirement. Kailangan niyo na lang i-leave blank then you just submit it to SSS. We are in the process of changing the form kaso... 'di pa rin napapalitan," ani SSS Spokesperson Sau Mapalo.

Samantala, pinalawig hanggang Mayo ang loan condonation para sa mga miyembrong may napasong housing o short-term loan.

"Madalang talaga ang condonation. Chance na nila itong i-avail, otherwise maghihintay na naman sila sa susunod na mga taon pa," ani Mapalo.

Kailangan pa ring bayaran ng miyembro ang principal na utang at interes. Penalty lang ang matatanggal pero malaki rin ito, lalo na kung matagal nang hindi nababayaran ang utang.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

