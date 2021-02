‘Wag nang hintayin ang herd immunity bago buksan ang ekonomiya’: employers' group

Mga namimili sa Nepa-Q Mart sa Quezon City noong Enero 21, 2021, sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nananawagan ang isang employers group sa gobyerno na bilisan na ang pagkuha sa coronavirus disease (COVID-19) vaccines ngayong hindi pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte na ilagay sa mas maluwag na modified general community quarantine ang buong bansa.

Para kay Employers' Confederation of the Philippines (ECOP) President Sergio Ortiz Luis, sana ay hindi na hintayin na makamit ang herd immunity -- na mangyayari kapag nabakunahan ang malaking porsiyento ng buong populasyon ng bansa -- bago magluwag sa mga negosyo at trabaho.

"At the end of the day ang sinasabi namin eh di natin puwede patagalin na 'to, di na kaya. 'Yung first batch ng investors hindi sa 'yo pupunta, naunahan ka na eh, nag-alisan sila, lumipat. Eh sino pa hahabulin mo in 2023?" ani Ortiz Luis.

Ayon naman sa Kilusang Mayo Uno (KMU), habang nalulubog sa kahirapan ang mga Pilipino ay lalo lang tumataas ang tsansang magkaroon sila ng COVID-19 o magkaroon ng sakit.

Malinaw rin umano na hindi epektibo ang community quarantine para sa pagkontrol and pagtaas ng COVID-19 cases. Kaya panawagan nila, tulungan na lang ang mga taong gustong magtrabaho gaya ng mga tsuper ng jeep at bus.

"Hindi ka nga magco-COVID mamamatay ka naman sa kawalan ng pagkain. Kung mayroon man ay below standard. Papaano ka magdi-dispensa sa pagkakaroon ng infection 'no? Palaisipan nga sa 'min na bubuksan ang cinemas and yet 'yung other businesses ay hindi bibigyan ng pagkakataon na magbukas," ani Elmer Labog, KMU Chairperson.

Matatandaan na tinanggihan ni Duterte na ilagay ang buong bansa sa MGCQ. Paliwanag ni Cabinet Secretary Karlo Nograles, gusto muna ni Duterte na makita ang pagdating ng mga bakuna bago ikonsidera ang paglalagay ng buong bansa sa MGCQ.

"Well, ang sinabi ni Pangulo talaga is there is a time for everything. So in the mind of the president, ang gusto niya mangyari is dapat makita muna niya 'yung pag-rollout ng vaccines bago siya magdesisyon at magre-reconsider sa MGCQ," sabi ni Nograles sa isang briefing ngayong Martes.

Inaasahan na sa Marso ang pag-arangkada ng inoculation program ng gobyerno magbibigay ng rekomendasyon ang Gabinete kay Duterte.

"In terms of timeline, perhaps that may be the same procedure we may follow so kumbaga entire month of March makikita natin ang entire rollout ng vaccination program, and then by the end of March, we will make our recommendations to the President," ani Nograles.

Ayon kay Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez, nirerespeto nila ang desisyon ng gobyerno at gagawa na lang ng paraan para manumbalik ang mga negosyo.

"Mayroon tayong mga naaprubahan na a few more sectors na puwedeng buksan. And even the cinema, ang proposal nga namin kahit umpisahan nang 20 porsiyento," ani Lopez.

"Actually, may assurance nga tayo kay Secretary Art (Tugade ng Transportation department) na aside from magdagdag ng transportation, ita-try na i-increase 'yung capacity, at saka pagpapadagdag pa ng transportation like provincial buses sa March," ani Lopez.

Pakiusap naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, piliin ang pagluwag ng restrictions sa mga sektor na higit na makakatulong sa ekonomiya, gaya ng transportasyon.

Si Marikina Mayor Marcy Teodoro, payag na isabay ang umpisa ng rollout ng bakuna sa pagbubukas ng ekonomiya.

Pero tingin niya na dapat magkaroon ng pagkakataong bumili ng sariling bakuna ang mga lokal na pamahalaan.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News