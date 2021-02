SRP hirit ng mga magbababoy; consumer group OK sa price cap

Mga nagbebenta ng karne sa Kalentong Market sa Mandaluyong City noong Pebrero 9, 2021, matapos ipataw ang price cap ng gobyerno sa mga nasabing produkto. Mark Demayo, ABS-CBN News

Signature campaign, TRO sa korte pinaplano rin ng hog vendors

MAYNILA - Nanawagan ang hog producers na tanggalin na ang price cap at maglagay ng suggested retail price (SRP) na hanggang P360 sa presyo ng baboy.

Ayon kay Chester Tan, pinuno ng National Federation of Hog Raisers, ang SRP ay susunod sa presyo ng baboy batay sa supply at demand.

"Kasi ang price ceiling and price cap it is parang kino-control po natin 'yung presyo na 'wag lumampas doon sa presyo. Once na lumampas ka sa presyo, you are violating. Dito sa suggested (retail price), ang maganda kasi, ano lang 'yan, it will follow the law of supply and demand natin," ani Tan.

Matatandaang nagpataw ng P270 hanggang P300 kada kilo na price cap ang gobyerno sa presyo ng baboy nang umabot sa P400 kada kilo ang presyo nito dahil sa kakulangan ng suplay na dulot umano ng African swine fever.

Ang paglalagay ng price cap ay nagdulot ng pag-alma mula sa mga magbababoy at mga vendor, na nagkasa ng sari-sariling pork holiday o tigil-benta ng baboy, dahil hindi umano nila kayang sumunod sa price cap.

Hindi naman pabor ang Laban Konsyumer na tanggalin ang price cap.

"It’s still premature at sigurado ako ang market prices niyan will go wild, kawawa ang consumers. So hayaan na lang natin matapos ang 60 days," ani Laban Konsyumer president Vic Dimagiba.

Plano naman ng ilang vendor ng baboy na magkasa ng apat na araw na pork holiday na aarangkada sa Biyernes, Pebrero 26.

"Lima hanggang pitong palengke po ang nag-uusap-usap tungkol sa pinaplanong pork holiday ng ating mga manininda," ani Paco Public Market Association President Marilyn Baliscao.

Nagpaplano rin ang ilang tindero ng baboy na magsagawa ng signature campaign, at dalhin sa korte ang kanilang pagtutol sa price cap na itinakda ng gobyerno sa presyo ng karne.

"Ang susunod na hihingiin namin diyan, TRO (temporary restraining order). As long as ma-prove nila na ang profiteering, undue manipulation as well as monopoly ay sa hanay ng vendors, so be it. Pero kung hindi nila mapo-prove 'yun, lalaban kami kasi kawawa naman kami," ayon kay Las Piñas Public Market Master Manny Pareja.

Sabi ng Department of Agriculture, susubukan nilang magbagsak ng murang baboy sa Maynila para mapigilan ang panibagong pork holiday.

Pinag-aaralan din nila ang hirit na tanggalin ang price ceiling.

"Within the week we will come up with our recommendation, strengthened recommendation with more dialogues po with other meat vendors. Nandoon na rin po sa aming recommendation 'yung mga suggestions that we got from mga tinderas and meat dealers how to solve this problem," ani DA Assistant Secretary Kristine Evangelista.

Pinag-aaralan din ng gobyerno ang insurance subsidy para sa hog raisers.

"One proposal being studied is an insurance subsidy of 50 percent for commercial hog raisers that will utilize the quick response fund under the quick response fund of the Department of Agriculture. This is just one initiative being considered to help our hog farmers increase supplies," ani Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Nakiusap din ang mga magmamanok na tanggalin ang price cap sa presyo ng manok dahil apektado rin ang maliit na chicken raisers.

"Bumibili 'yan ng sisiw, bumibili 'yan ng mga commercial feeds, mas mahal ang cost nila. Hindi patas 'yung laban. Baka hindi naisip ng Department of Agriculture, ang pinapaboran nito ang malalaki [na chicken raisers]," ani Bong Inciong, president ng United Broiler Raisers Association.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News