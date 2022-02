Tumaas ngayong linggo nang P20 ang presyo ng manok at galunggong sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Sa Commonwealth market sa Quezon City, pumalo na sa P150 kada kilo ang manok, na epekto ng patong sa delivery bunsod ng 8 sunod na linggong oil price hike.

"Malalayo 'yong lugar na kinukunan nila (supplier), sa Quezon, probinsiya pa," anang tindero ng manok na si Bunny Pabua.

"Dapat nga P160 pero P150 na lang dito sa loob. Sa labas, P170," ani Pabua.

Mula P220, umakyat din sa P240 ang presyo ng galunggong mula Navotas City.

Tumaas kasi ang presyo ng krudo, na ginagamit ng mga mangingisda sa kanilang mga bangka.

"Mataas talaga ang kuhaan namin," sabi ng tindera ng galunggong na si Lilibeth Lustina.

"Umaasa po kmai sa mga suki. 'Pag tumawad, magbibigay kami pero hindi as in... dahil baka malugi naman kami," dagdag niya.

Dahil dito, humihiling ng dayalogo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya), isang grupo ng mga mangingisda.

Nanawagan din ang grupo ng fuel subsidy at ayuda mula sa gobyerno.

Ayon naman sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, dapat magkaroon ang Department of Agriculture (DA) at Department of Energy ng political will para mapabilis ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga sapul ng serye ng oil price hike.

Pero para sa Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag), suspensiyon ng value-added tax (VAT) sa produktong petrolyo ang solusyon para maibsan ang hirap ng mga nasa sektor ng agrikultura.

"Kasi 'yong fuel subsidy, mahina 'yong distribution nila," ani Sinag Chairman Rosendo So.

Una nang inihayag ni DA Secretary William Dar na may nakalaang P500 milyon para sa fuel subsidy.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi naman ni Budget Undersecretary Rolando Toledo na inihahanda na ng DA ang subsidiya para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng oil price hike.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News