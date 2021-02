P100 umento para sa NCR workers inihain sa gitna ng mga taas-presyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Pormal nang naghain nitong Lunes ang isang labor group ng petisyon para taasan ng P100 ang minimum wage para sa mga trabahador sa National Capital Region (NCR).

Sa datos kasi ng National Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment (DOLE), lalo pang kumaunti ang kayang bilhin ng minimum wage sa Metro Manila dahil mahigit P100 na ang ibinagsak sa halaga nito.

Lalo namang nalubog sa krisis ang mga manggagawa dahil sa pandemya, na sinasabayan pa ng nagtataasang presyo ng bilihin.

Kaya ang grupong Defend Jobs Philippines, naghain na ng P100 wage hike petition sa NCR regional wage board.

Pero ayon sa grupo, nauunawaan nilang hirap din ang mga employer kaya kailangan talaga ng suporta ng gobyerno.

Ayon naman sa Employers' Confederation of the Philippines, nakikisimpatiya sila sa kalagayan ng mga manggagawa pero marami sa mga negosyo ngayon ang hindi makatodo ng operasyon dahil hindi rin kayang pasahurin lahat ng manggagawa.

Bukod sa NCR, inaasahan din ang paghahain ng mga wage hike petition sa iba-ibang rehiyon ng bansa.

Ayon kasi sa Defend Jobs, pareho lang ang paghihirap ng mga manggagawa sa Metro Manila at mga probinsiya kaya hindi tamang iba-iba ang sahod.

–Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News