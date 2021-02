Agriculture Sec. Dar sinabon sa Senado dahil sa 'pagpanig' sa meat importers

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sermon ang inabot ng mga taga-Department of Agriculture (DA), partikular ni Sec. William Dar, sa rekomendasyon nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na ibagsak sa 5 hanggang 20 percent ang taripa o buwis sa imported meat, mula sa kasalukuyang 30 to 40 percent, bilang tugon umano sa taas-presyo ng karne.

Nasa P132 kada kilo ang presyo ng imported na karne sa ngayon.

"You are DA. You should protect the industry. Alam mo na P132 lang per kilo ang landed cost with all the tariff. Eh bakit mo pa bababaan ang tariff?" ani Sen. Cynthia Villar.

"Ano ka ba, kampi ka ba sa importer o sa local producer?" dagdag ng senadora.

Sabi naman ni Dar, pansamantala lamang ito.

"Tumataas ang presyo ng pork sa global... Ito po pansamantala lamang. One year lang," sabi ni Dar.

Kinontra naman ito ni Villar.

"Pero hindi mo bubuhayin ang importer against the local farmer... Pagdating ng one year ginanyan mo local farmer, pagdating ng one year, patay na 'yan in one year," sagot naman ni Villar.

Na-high blood din ang mga senador sa plano ng DA na itakda

sa lampas 400 million kilos ng karne ang minimum access volume (MAV) mula sa kasalukuyang 54.21 million kilos ngayong taon.

Mas mababa kasi ang buwis kapag pasok sa MAV ang aangkating produkto.

Nangako naman si Dar na maglalabas na ng P28 bilyon pantulong sa mga magbababoy.

Inaasahang dedesisyunan ni Duterte ngayong Lunes kung papayagang ibaba ang taripa sa imported meat.

–Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News