Ilang malalaking metro markets lalahok sa tigil-benta ng baboy sa Peb. 22

Sitwasyon sa Commonwealth Market nang magsagawa ng pork holiday o tigil-benta ng karne ang mga vendor doon. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagsabi ang ilan pang pamilihan sa Metro Manila na lalahok sila sa tigil-benta ng baboy sa Lunes dahil sa pagkalugi sa pagsunod sa ipinapatupad na price ceiling.

Alinsunod sa price ceiling ng gobyerno, P270 hanggang P300 kada kilo dapat ang benta sa baboy, depende sa parte, habang P160 kada kilo naman dapat ang presyo ng manok.

Matatandaang may kakulangan sa suplay ng baboy sa Luzon dala ng African swine fever. Dahil sa kakulangan, nangako ng suplay ng baboy ang Department of Agriculture galing Mindanao para matulungan ang mga vendor na sumunod sa price ceiling.

Plano ng ilang tindero sa Litex Market sa Quezon City na tumigil sa pagbebenta dahil matumal anila ito.

"Wala naman kasi kaming makuhang mababa, halos mataas din. Malugi-lugi na nga kami eh. Isang baboy nga di pa nauubos oh, dati dalawa," ayon sa tinderong si Federico Nacalangga.

Nagkaisa na rin ang lahat ng tindero ng baboy at manok sa Murphy Market na titigil sa pagbebenta sa Pebrero 22 at Pebrero 24.

Anila, hindi naman maayos ang sistema ng pagbagsak ng baboy sa mga palengke.

"Actually hindi po sila naga-update sa amin kung kailan nila kami bibigyan, kung kailan darating, walang ganoon," ayon sa isa pang tindero na si Von Ocbeña.

Makikiisa rin sa tigil-benta sa Lunes ang Las Piñas Market.

"Ipakikita natin sa gobyerno talagang napakahirap nung kanilang ipinagagawang presyong 'yan at 'yung mga dumarating na baboy eh hindi naman talaga ganun na dumarating sa amin," ayon sa market administrator na si Manny Pareja.

Una nang nagsabi ang Commonwealth Market na titigil sila sa pagbebenta ng baboy sa Lunes, Pebrero 22 para maiparating sa gobyerno na hindi nila kaya ang ipinapatupad na price celing.

"Ubos na ang puhunan namin at wala na kaming ipapaubos kasi ubos na. 'Yun ang totoo!" ayon sa tinderang si Norma Noma sa isang panayam noong Biyernes.

Ayon sa DA, nagbagsak na sila ng mga baboy as Commonwealth Market. Bagay ito na pinabulaanan ng ilang tindero.

"Wala ho ma'am nakarating na galing sa DA, wala pa kaming natatanggap," ayon sa tinderong si Antonio Basag Jr.

Apektado ang mga maliliit na palengke at talipapa na kumukuha ng suplay sa naturang palengke.

Nanawagan din ang mga tindero at trader na gawing Luzon-wide ang price ceiling.

Pero tingin ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi kaya ng DA na ipatupad ito dahil mahihirapan ang ahensiya na dalhan ng murang baboy ang buong Luzon.

"Mukhang malabo kasi 'yung Metro Manila lang makita mo minsan 'yung price kaya, minsan wala. Siguro sa isang linggo tatlong araw lang na merong dumadating so mahihirapan talaga," ani Rosendo So, chairman ng SINAG.

Sabi rin ng DA na patuloy nilang hinihimok ang mga hog raiser at trader na magdala ng mga baboy sa Metro Manila dahil sagot naman ng ahensiya ang transport.

"We are continuing to encourage hog raisers and traders to deliver to Metro Manila markets by providing them transport support of P21/kg or P1,680/hd (hog delivered) for an 80-kg pig (from Mindanao), P15/kg (from Visayas) and P10/kg (from Luzon)," ayon sa ahensya.

Hinimok din ng ahensiya ang publiko na bumili ng ibang pagkukuhanan ng protina bukod sa baboy.

"We encourage consumers to buy pork from supermarkets, and consider other protein sources like chicken and fish," dagdag ng DA.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News