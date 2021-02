Mga maliliit na negosyo magsasama-sama sa pag-order na bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Magsasama-sama ang mga maliliit na negosyo para umabot ang mga order nilang bakuna sa minimum quantity na pinapayagan ng vaccine manufacturers.

Ang bakunang Novavax kasi, na target bilhin ng ilang negosyante, kailangan ay di bababa sa pang-100 katao o 200 doses ang kailangan orderin.

"I think that vaccine will enhance consumer confidence. Tulad po sa amin maliit lang po kompanya namin, pero kami po ay natutuwa na 11 months nakatawid kami," sabi ni Jorge Weineke, may-ari ng Tokyo Tempura, na may 30 empleyado kaya kapos sa minimum order.

Kaya plano niyang makisama sa isa pang restoran, na may 80 namang empleyado.

"Additional costs siya pero inisip namin safety ng employees para at least kahit nandiyan 'yung COVID-19, confident kami na kapag pumasok sila sa work, wala silang takot to get the virus," sabi naman ni Keith Sumbong, director ng Pomodoro Pizza.

Para naman sa mga mas maliliit pang negosyo gaya ng karinderya at mga nagtitinda sa palengke na wala talagang budget, aasa na lang daw sila sa tulong ng local government unit para sa bakuna.

Karamihan kasi sa mga maliliit na negosyo, naghihikahos din dahil sa pandemya.

"That's where the LGU will come in and help," sabi ni Joey Concepcion, Presidential Adviser for Entrepreneurship.

Sa ngayon, nasa 160 companies na ang pormal na nag-order ng Novavax vaccine.

–Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News