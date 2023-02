Marcos Jr. says P708-B investments secured from Japan visit

President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. delivers his inaugural address at the National Museum in Manila on June 30, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday said he secured P708-billion worth of investments during his state visit in Japan earlier this month.

In a new YouTube vlog, Marcos Jr. said the Japanese investments will boost the economy, transportation, and employment.

"Php708-B worth of investments at sa libo-libong trabaho na malilikha nito, isang matatag na ekonomiya ang nakaabang sa atin," Marcos Jr. said.

The Palace has yet to say if the investments are just pledges or are already finalized.

Marcos said the agreements with Japan are as a sign of the Philippines' good and working economy.

"Kung may makita silang (Japanese) potential, nagkakaroon sila ng magandang operation dito sa Pilipinas. Sa kanilang pagpirma, pinapakita nga nila, tama naman ang ating pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Tama naman ang tinutunguhan natin."

He acknowledged the strong ties that the Philippines and Japan has over the years.

"Isa ito sa pinakamahalagang ugnayan na ating inaalagaan noon pa man dahil ang Japan ang isa sa ating pinakamatibay na kaibigan lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Nandyan ang mga pribadong negosyo, investment at pagpopondo sa mga big-ticket projects sa ibang bansa. Malapit at pamilyar ang ating kultura kaya't itoy' napagtibay na ng panahon at lalo pang namamayagpag."

The Philippine delegation also met with the Filipino community in Japan.