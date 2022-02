Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maraming bakanteng computer ang isang animation company sa Mandaluyong.

Kung dati kasi, umaabot sila sa higit 500 artists na pumapasok sa opisina - ngayon, dalawa na lang.

Si Theresa Jacinto at Dominic Alamares, nag-desisyon na bumalik sa opisina dahil sa mga distration kapag naka-work from home.

"Parang nafe-feel mo na parang tatamad ka lalo kasi you're just so close, kaya sa akin separate siya. At mas naging productive ako pag office," ani Alamares.

"Number one problema is internet. Ang dami mong kaaway sa internet, hindi ka naman pwede mag 25mbps lang at kailangan mag upgrade. Pag nag upgrade ka medyo malaki babayaran mo at kuryente rin," ani Jacinto.

Marami sa kanilang katrabaho ang nasa probinsiya na naka-work from home. Dahil diyan, lumipat sila sa 200 square meters na opisina mula sa dating 1,000 square meters.

"I think we will see a continuation of the hybrid, but I think it will be a 60-40. 60% working from home and 40% working in the studio on a rotation basis," ani Animation Council of the Philippines president Miguel Del Rosario.

Ganito na rin ang plano sa ibang mga kompanya lalo na sa Business Process Industry.

Ayon sa IT at Business Process Association of the Philippines, nauuso na ang "work from anywhere" concept sa buong mundo kaya kailangan na ring ayusin ang flexible work arrangements sa bansa.

Para naman sa Department of Labor and Employment, naglabas na sila ng IRR ng telecommuting law para sa mga pribadong kompanyang may work from home set-up.

Ang malinaw aniya ay lahat ng patakaran at benepisyo ay kapareho rin sa mga naka-work from home - kahit pa ang overtime pay.

"Kung 8 hours ka, 8 hours ka, lagpas ka dun, OT ka. 'Yung gadgets talaga dapat iprovide nila, ano gagamitin ng worker?" ani DOLE Assistant Secretary Teresita Cucueco.

Ayon sa DOLE, kailangan lang magkasundo ang kompanya ang manggagawa sa mga patakaran sa work from home setup kabilang ang oras ng trabaho, benepisyo, at mga allowance.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News