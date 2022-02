MAYNILA - Nanawagan ang isang consumer group na alisin na muna ang excise tax at value added tax sa produktong petrolyo.

Ito ay sa harap ng serye ng pagtaas-presyo sa mga gasoline product, na inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na linggo.

"That is a good ayuda, ayuda na yan no sa lahat ng mga consumers hindi ka mahihirapan sa mga fleet cards, di ka na mahihirapan sa distribution sa mga barangay, and then across the sector, all consumers," ani Laban Konsyumer President Victor Dimagiba.

Batay sa kuwenta ng Department of Energy, P10 agad ang mababawas sa presyo ng gasolina, P6 sa diesel at P5 sa kerosene, oras na tanggalin ito.

Dati nang isinulong ng DOE ang pagtanggal nito pero kinontra ito ng Department of Finance sa Kongreso.

Sagot naman ni Dimagiba: "Hindi mababankrupt ang gobyerno... 'Yung tariff nun, yung duty nun di naman kasali sa aming proposal eh, VAT lang at saka excise taxes."

Hinahanda na ng gobyerno ang ayudang fuel cards sa mga tsuper.

Pero ang grupo ng public jeepney na 1-UTAK, nais na ibalik ang P10 minimum fare para makaagapay ang mga driver.

"We understand its inflationary effect ng gagawin nating ganito pero hindi naman pwedeng ang transport sector na naman ang will carry the brunt ng increased costs shared sana ito di lang ho kami," ani 1-UTAK President Vigor Mendoza.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News