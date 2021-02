DTI di papayag sa taas-presyo sa pangunahing bilihin ngayong pandemya

Watch more in iWantTFC

Walang balak ang gobyernong aprubahan ang hirit na dagdag-presyo sa mga pangunahing bilihin ngayong may pandemya, ayon sa Department of Trade and Industry (DTI).

"[Trade] Secretary Lopez is very firm na hindi muna at this time gagalawin ang presyo ng basic necessities and prime commodities," sabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo.

"Sa manufacturers, I'm sure they understand also our predicament. Tulong-tulong tayo sa ikakabuti ng consumers natin," dagdag ni Castelo.

Pero umalma ang mga gumagawa ng sardinas dahil kahit sapul din daw sila ng pagmahal ng isda at lata, hindi naman sila puwedeng magtaas-presyo.

"Ang hinihingi naman ng mga magsasardinas is only about P0.60 adjustment in tin cans," ani Francisco "Bombit" Buencamino, executive director ng Canned Sardines Association of the Philippines.

"The pandemic protocols are costing us so much money," ani Buencamino.

Bukod sa sardinas, matagal nang gustong magtaas-presyo ng ilang brands ng karneng de-lata, gatas, panimpla, at iba pang produkto.

Pero hindi lahat ng item sa grocery ay may suggested retail price (SRP).

Kahit sa mga de-lata, hindi lahat ng brand ay kasali sa SRP na maaaring rendahan ng gobyerno ang presyo.

Nasa website ng DTI ang listahan ng mga produkto at brand na sakop ng SRP.

Samantala, kahit may SRP na rin sa baboy, namamahalan pa rin ang mamimili na si Myra Magtalas kaya ang diskarte niya'y manok muna na nasa P140 lang ang kilo.

Mas mura raw bumili sa supermarket kaysa palengke.

Sa supermarket na rin bumili ng manok ang may negosyong fried chicken na si Tollen Entestan.

"'Yong quality, okay, at saka 'yong sizes hinahabol namin," aniya.

Kaniya-kaniya namang diskarte ang mga supermarket sa paglilimita sa dami ng karne na mabibili ng mga konsumer.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News