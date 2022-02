Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan ng gobyerno kung ano ang restrictions na ipapatupad sa mga negosyong ayaw kumuha ng safety seal.

Hindi kasi mandatory ang pagkuha ng safety seal pero tinitingnan ng pamahalaan kung gaano karaming negosyo sa isang lugar ang mayroon nito bago pairalin ang Alert Level 1.

"'Yong implementation ng safety seal, it's for the business, and the consumer and customers," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Todo-hikayat naman ang Department of Trade and Industry (DTI) at mall operators sa mga negosyante na kumuha ng safety seal.

"Sana they understand rin na kasama 'yon doon sa consideration natin for lowering the alert level to Alert Level 1, kaya mag-apply na sila kung gusto nilang 100-percent operating capacity na tayo sa lahat ng business establishment," ani Castelo

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government na aatasan nila ang mga local government unit (LGU) na itali sa pag-isyu ng business permit ang pagkuha ng safety seal.

LGU ang nagbibigay ng libreng safety seal sa mga restaurant, mall, wet market at iba pa. DTI naman ang nagbibigay sa mga supermarket, barbershop, salon, hardware at convenience store.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News