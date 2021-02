Pangakong baboy ng DA di makita ng mga tindero, di alam saan oorderin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Idinaing ng ilang tindero maging ng mga hog raiser ang anila’y hindi maayos na sistema sa pagkuha ng baboy na ipinangako ng Department of Agriculture (DA).

Ayon sa tindero na si Toto Rillo, marami sa kanila ang nagtatanong kung paano makaka-order ng ipinangakong baboy.

"'Yan ang tanong ng karamihan, paano daw sila makaka-order? Sa amin ang suggestion namin dapat po sa isang market siguro maaring may naka-in-charge," ani Rillo.

Ito rin ang problema ng grupo ng meat dealers.

"Hindi namin nakikita kahit anino man lang ng baboy na 'yan na sinasabi ng DA eh. Wala ring kumokontak sa amin. Di natin alam kung saan kukunin 'yang baboy na 'yan eh," ani Ricardo Chan, pinuno ng Manila Meat Dealers Association.

Nabanggit ng DA na sapat ang suplay ng kanilang baboy at nasusunod na ang ipinag-utos nilang price cap sa mga palengke.

"We have more than enough hogs for Metro Manila and we have seen many of the wet markets, supermarkets have now rearranged their pricing within the price ceiling," ani Agriculture chief William Dar.

Nagpapadala ngayon ng baboy mula Mindanao ang DA sa mga palengke sa Metro Manila para mapunan ang kakulangan ng supply na nagdulot ng mga taas-presyo sa mga nakalipas na buwan, sa harap ng epekto umano ng African swine fever.

Ginawa ito para matugunan ang agam-agam ng mga tindero sa pagsunod sa price cap na ipinatupad ng gobyerno.

Plano naman ng ilang tindero sa Commonwealth Market na tumigil uli sa pagbebenta sa Lunes dahil bukod sa kulang ang supply, tumaas umano ulit ang farmgate price ng baboy na ikalulugi umano nila.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News