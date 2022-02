Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagkakaroon ng petroleum reserves para maibsan ang epekto ng problema sa pandaigdigang supply at presyo ng produktong petrolyo.

"Malaki pong investment ito and then second po, iyon po kailangan may detailed feasibility studies po para makita po natin, kailan po talaga dapat na mag-stock tayo ng oil, paano po iyong withdrawals, sino po iyong mga priority sectors," sabi ngayong Miyerkoles ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero.

Magugunitang noong Martes ay muling nagpatupad ang mga kompanya ng langis sa presyo ng petrolyo, ang ikapitong sunod na linggong nagkaroon ng oil price hike.

Dahil dito, nakatakdang mamigay ang gobyerno ng fuel subsidy card sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan at transport network vehicle service pati delivery rider.

Agrikultura apektado rin

Pero maliban sa mga tsuper, apektado rin ng serye ng oil price hike ang sektor ng agrikultura.

Nag-abiso kamakailan ang Samahang Industriya ng Agrikultura na mararamdaman sa mga susunod na linggo ang epekto nito sa presyo ng agri-fishery products.

Sa Kamuning Market sa Quezon City, hindi pa gumagalaw ang presyo ng manok, na nasa P165 hanggang P180 kada kilo. Ito'y kahit sinabi ng mga tindera na tumaas na ang puhunan nila ng nasa P4 kada kilo.

"Kapag tumaas ng P10, 'yan mapipilitan kaming magtaas," anang tindera na si Carmencita Ola.

Ayon sa United Broiler Raisers Association (UBRA), kahit sagad na ang taas ng production at transportation cost, hindi naman sila gaanong makapagtaas ng farmgate price.

Depende sa demand ay magbabago-bago ang presyo ng manok sa pamilihan pero hindi ito gaanong mataas o mababa, anang UBRA.

Subsidiya sa mga magsasaka

Inihahanda namana ng Department of Agriculture (DA) ang guidelines para sa pamimigay ng P3,000 pesos na fuel discount subsidy para sa mga magsasaka ng mais at maliliit na mangingisda.

May P500 milyong nakalaan para sa programa.

"Ipapamahagi natin in the form of voucher or discount card po 'yan," ani Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan.

Hindi sakop ng fuel subsidy ang ibang magsasaka, at producer ng manok at baboy.

Matagal nang hinihiling ng SINAG sa DA ang transportation subsidy para sa lahat ng magsasaka at producer na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News