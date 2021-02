NAIA domestic runway, muling bubuksan matapos ang 1-taong pag-upgrade

MAYNILA - Muling magagamit ng mga domestic flight sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang domestic runway nito matapos ang isang-taong pagpapaayos dito.

Domestic flights at the NAIA will again be able to use the airport’s Runway 13-31, which will be inaugurated today after a yearlong rehabilitation & upgrading project.



Pasisinayaan ng Martes ang Runway 13-31 na inayos at pina-upgrade ang runway at apron, at nilatagan ng bagong taxiway.

Ayon kay Connie Bungag ng Manila International Airport Authority public affairs office, bahagi ang pagpapaayos ng runway sa pagpapanatiling ligtas ito at nakasunod sa pandaigdigang pamantayan.

Sabi ni Bungag, nataon ang pagsara ng naturang runway sa pagbabawas ng mga biyahe ng eroplano dahil sa pandemya.

Dahil dito, sa main runway pinadaan ang mga domestic flight para hindi maantala ang pagpapagawa sa runway.

Ang Runway 13-31 ay nakalaan sa mga mas magaan na eroplano tulad ng domestic flights habang ang pangunahing Runway 06-24 para sa international flights na may mas malalaking aircraft.

Kabilang sa pinagawa ay ang repair at overlay sa Runway 13-31, extension nito, at ang mga interconnected na taxiway o daanan ng eroplano.

Pinalitan ang kumupas nang aspalto, nilatagan ng aspalto ang buong lapag ng runway at labasan nito, at pininunturahan ng mga marker at guidelines para sa paglipad at paglapag.

Sabi ng Department of Transportation, makatutulong ang proyekto sa pagsasaayos ng air traffic sa NAIA, lalo sa gitna ng ‘pag-uwi ng mga repatriated na OFW at ang inaabangang pagdating ng mga bakuna kontra COVOD-19 sa PIlipinas ngayong Pebrero.

Bukod sa pagpapasinaya ng bagong-gawang runway, pupuntahan din ng DoTr at MIAA ang NAIA Terminal 2 para inspeksyunin ang pinaayos din na pasilidad doon.