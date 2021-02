Mga mall naghahanda na sa pagbubukas ng mga sinehan, arcade

Watch more in iWantTFC

Tahimik pa ang dating maingay na area ng arcade sa Trinoma Mall sa Quezon City.

Pero sa mga susunod na araw, aayusin na umano ang lugar para maihanda kung matutuloy ang pagbubukas sa Marso 1.

Maging ang mga sinehan, na halos isang taon nang sarado, ay kailangan na ring linisin.

Kapag nagbukas ang sinehan, ang plano ng Trinoma ay gawing 2 seats apart ang pagitan ng mga manonood para mapanatili ang physical distancing, na hakbang kontra COVID-19.

Kaya ang sinehang dating 600 seater ay magiging 200 na lang.

Pero plano pa lang ito dahil hinihintay pa rin ng pamunuan ng mall ang guidelines ng local government units (LGU) kaugnay sa muling pagbubukas ng mga sinehan.

"Similar to noong bago tayo magbukas ng malls, na may agam-agam pa sa simula but little by little, nakita naman ng mga tao na safe mag-malling," ani Ayala Malls operations head Mei Mei Bauzon.

Naghahanda na rin ang SM Malls sa pagbubukas ng mga sinehan.

Maglalagay sila ng markers para mapanatili ang social distancing, depende na rin sa instruction ng LGU.

Ang iba kasing sinehan ng SM sa labas ng Metro Manila ay matagal nang nagbalik-operasyon.

"We also kinda exaggerated our safety protocols like we did not allow food inside the cinema kasi when you eat, you will have to take off your [face] mask," paliwanag ni SM Malls President Steven Tan.

Ayon naman sa Robinsons Mall, hindi sila agad magbubukas ng sinehan kahit puwede na sa Marso 1 dahil depende pa raw kung may ipapalabas na pelikula.

"Hindi natin alam kung in terms of business, kung talaga bang may manonood," ani Robinsons Malls regional operations head Myron Yao.

Inihahanda na rin ng Vista Malls ang safety protocols sa mga sinehan at arcade.

"We are looking forward to accommodating 'yong mga cinema-goers because of course, matagal din silang 'di nakapanood. Part of a complete malling experience is providing entertainment and amusement," ani Brian San Andres, corporate marketing officer ng Vista Malls.

Pero karamihan sa mga nakausap ng ABS-CBN, ayaw pa ring pumasok ng sinehan.

Kumbinsido naman ang mga mall na puwede namang sumigla muli ang ekonomiya habang mahigpit na ipinatutupad ang health protocols.

"Siyempre kailangan na talagang bigyan ng employment or mapabalik na trabaho 'yong workers na nagtatrabaho sa cinemas," ani Tan.

"There has to be a win-win solution balancing health and safety and economy," ani Bauzon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News