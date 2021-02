'Pork crisis' posibleng tumagal nang 2 taon; agri groups umalma

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Mahihirapan umanong mapunan ang suplay ng karneng baboy sa Luzon hangga't wala pang bakuna sa African swine fever (ASF), sabi ng Department of Agriculture (DA) nitong Lunes.

"With the vaccine now na na-develop sa Vietnam, palagay ko maximum 2 years maayos na natin ang ating industriya. Kaya tayong mga konsumer imbes na mag-adobo, magsahog-sahog lang muna sa gulay," ani DA Undersecretary Ernesto Gonzalez.

Ang solusyon para sa DA ay dagdagan ang inaangkat na karne para mapunan ang kakulangan sa merkado.

"Wala tayong magagawa, kulang tayo sa supply kaya dodoblehin pa 'yung importasyon kasi wala talaga, kulang talaga," sabi ni Gonzalez.

Ikinagalit ito ng mga local producer ng karneng baboy at manok. Nalugmok na nga anila ang industriya dahil sa mga imported na karneng baboy at manok, plano pa itong dagdagan.

"Parang mahal na mahal nya 'yung mga importers eh. 'Yan ang dapat na lagyan ng price ceiling. Alam mo ba na kumikita ng 122 (pesos) per kilo ang mga meat importers ng baboy?" sabi ni Nicanor Briones ng grupong ProPork.

"Kaya 'yung chicken industry medyo dismayado, kasi last year sa miting nila pinakiusapan nila na magbawas ng importation dahil nga may overproduction sa lokal. Ang sabi sa kanila ng DA, kayo ang magbawas, dapat hindi sinabi 'yan dahil ang dapat ihinto 'yung mga importers," hinaing naman ni Rosendo So ng grupong SINAG.

Dahil dito anila, hindi lang tataas na presyo ang karneng baboy at manok. Malabo rin silang makabangon dahil sa walang habas na importasyon.

–Ulat ni Henry Omaga-Diaz, ABS-CBN News