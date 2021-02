Ilang mambabatas nanawagang ipagpaliban ang pagtaas sa interbank ATM fees

Nanawagan ang ilang mambabatas na kung maaari ay ipagpaliban muna ang pagtaas ng mga bangko sa interbank charges sa mga transaksiyon sa automated teller machine (ATM).

Ayon sa mga mambabatas, baka puwedeng ipagpaliban ang taas-singil, lalo't marami pang Pinoy ang hirap dahil sa COVID-19 pandemic.

"Lalong magpapabigat ito sa ating consumers na hindi pa nakabangon ngayon dahil sa matinding krisis na ito na dinala ng pandemya ng COVID-19," ani Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senior Citizen Party-list Rep. Rodolfo Ordanes na sana huwag na dagdagan ang pahirap sa mga government employee at senior citizen dahil sa dagdag-singil.

Iginiit ni Ordanes na dapat sagutin na lang ng bangko ang fees kung magwi-withdraw ang mga kliyente sa ibang bangko.

Sa ngayon, inaasahang sa Abril 7 ipatutupad ang pagtaas ng interbank ATM transaction fees.

Nasa P10 hanggang P18 na ang singil kada withdrawal transaction, habang ang balance inquiry naman ay P1.50 hanggang P2 na, kung ang terminal ay hindi sa iyong bangko.

Ayon kay Raymond Estioko, direktor ng payment system oversight department ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), 2018 pa nakakuha ng approval ang mga bangko hinggils a taas-singil.

Pinag-aralan umano ito ng BSP at nagkaroon din ng mga consultation.

Paliwanag naman ni Ben Castillo, managing director ng Bankers Association of the Philippines, may gastos kasi ang interconnections ng mga bangko.

Kailangan din umano ang taas-singil para mapalakas ang banking system ng bansa.

"Wala pong choice ang mga bangko because system-wide application po iyan," ani Castillo.

"Ngayon, tumama tayo sa panahon ng pandemic. Iyan po ay unfortunate," dagdag niya.