Bentahan ng tikoy malakas pa rin kahit may pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Malungkot ang Chinese New Year ng rice retailer na si Joseph Concepcion sa Maynila.

Marami na kasi siyang kilalang suki na tuluyang nagsara dahil sa tumal ng benta, gawa ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Kasama sa humina ang kita ang mismong tindahan ni Concepcion.

"Mahigit 70 percent ang nawala. Kumbaga hindi na sapat para sa upa, sa pagkain namin," ani Concepcion.

Sa kabila nito, naisip pa rin ni Concepcion na magbigay ng tikoy sa Biyernes, kahit gipit sa budget.

"Nagbibigay pa rin naman kami kahit papano. Pero nag-adjust na rin. Kumbaga katulad ng Pasko, imbis na magbigay ka ng isang daan, gagawin mo lang singkuwenta kasi wala ka ring huhugutin, para bang mairaos lang. Basta para makapagbigay ka. Kasi nakikita mo 'yung mga tao, puro wala nga, tapos di mo pa sila aabutan kahit papano. 'yung konting kasiyahan lang,” ani Concepcion.

Isa si Concepcion sa mga naghahanda para magbigay ng tikoy. Marami rin ang gustong tumanggap nito, ayon sa ilang pang negosyante.

"Magbigay tayo ng tikoy, dahil 'yan ay isang tradition naming mga Chinese. Kaya 'yung tikoy matamis at malagkit, malaki at maliit. 'Yung malagkit, ibig sabihin 'yung mga kapamilya niyo, kaibigan, magkakasama kayo, hindi kayo, walang kalasan. Sama-sama. 'Yung tamis, 'yung tamis ng pagmamahalan niyo," ayon sa negosyanteng si Albert Choa.

Nagulat din ang mga Chinese bakery sa biglaang lakas ng benta ng tikoy sa online business at sa mga tindahan nila.

"Business is quite booming, we were expecting it to go a bit slower this year, because of the pandemic, lockdowns and everything,” ani Abigail Tin, marketing manager ng Polland Hopia.

Pero kahit malakas ang benta ng tikoy, aminado ang mga negosyo na hindi pa rin matatapatan ng 2021 ang kita ng nakaraang taon. Naganap kasi ang Chinese New Year noong 2020 bago pa maglagay ng quarantine restrictions ang gobyerno.

"Talagang kumonti ang taong dumadaan ng Binondo to buy pasalubong. Meron din naman tayo nagbebenta online, which also helps a bit, pero iba 'yung physically nandiyan 'yung tao,” ani Gerik Chua, operations manager ng Eng Bee Tin.

Samantala, nagpaalala naman ang DOH sa lahat ng magdiriwang ng Chinese New Year na sumunod sa mga patakaran para sa kaligtasan ng lahat, kabilang ang paglilimita sa face-to-face celebration sa mga miyembro lang ng pamilya at kung maaari ay magdaos na lang ng online reunions.

Nauna nang iniutos ng Manila LGU ang pagkansela sa lahat ng mga selebrasyon para sa Chinese New Year, kabilang na ang mga dragon dance, parade, shows dahil sa pandemya.

Pero sa kabila nito, tuloy ang pagreregalo ng tikoy sa Chinese New Year sa pag-asang maging masuwerte ang Year of the Metal Ox.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News