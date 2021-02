Airlines naghahanda na para sa paghahatid ng COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang mga airline sa paghahatid ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa bansa.

Ang Philippine Airlines, pinag-training ulit ang 800 tauhan sa buong bansa para sa COVID-19 vaccine handling. Dati nang nagbiyahe ng flu at polio vaccine ang PAL.

Oorasan din ng PAL ang buong proseso sa pagkakarga ng mga bakuna sa eroplano. Dapat 10 minuto lang ang pag-unload sa mga bakuna habang 2 minuto lang dapat ang pagproseso ng dokumento at pag-X-ray nito.

Kung kailangang maghintay habang kinakarga ang iba pang kargamento, aabutin ito ng 30 minuto.

"Kailangan mabilis kasi maraming screening pa 'yan, may documentation as 'yung vaccine some of them have dry ice. Dry ice kasi is considered dangerous goods, and we need the details, specific details of the dry ice," ani PAL Cargo Business Vice President Jason Siy.

Ayon sa Pfizer, ibinibiyahe ang kanilang bakuna sa mga temperature-controlled packaging na may dry ice para mapanatili sa -70 degrees Celsius ang temperatura nito.

Tumatagal ito nang hanggang 10 araw kung hindi bubuksan, at maaaring palitan ng dry ice para tumagal pa ng isang buwan. Pero sakaling magkaroon ng matinding aberya sa flights, nakaantabay rin ang 9 cold storage facility ng PAL.

Bukod naman sa domestic distribution, nakahanda na rin ang airline sakaling kailanganin sila sa mismong pagkuha ng bakuna sa ibang bansa.

"Mas maganda kasi pag direct if you use other carriers definitely may stopover 'yun. We have big aircrafts. 'Pag sobrang dami we can pick it up from international, distribute it to local destinations," ani Siy.

Nagpahayag na rin ng kahandaan ang ibang airlines gaya ng Air Asia Philippines at Cebu Pacific sa pagtulong sa pamahalaan.

Ang Air Asia, kumukuha na ng permit sa Civil Aviation Authority of the Philippines para makapagbiyahe na rin ng COVID-19 vaccine.

"Kami po ay handang lumipad dito sa mga airports as long as accepted po ang 320 airbus aircrafts po ng Air Asia. Siguradong maihahatid po namin ang vaccines in the best high standard of transport," ani Air Asia Chief Executive Officer Ricky Isla.

Siniguro rin ng Cebu Pacific na handa silang tumulong lalo’t may karanasan na rin sila sa pagbiyahe ng bakuna at mayroon na rin silang permit.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News