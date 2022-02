Bilang ng unemployed pumalo sa 3.7 milyon noong katapusan ng 2021

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasa 3.7 milyong Pilipino ang unemployed noong Disyembre 2021, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Ito ay sa kabila ng pagluwag ng alert levels sa mga panahong iyon.

Mas mataas ito mula sa 3.16 milyon noong Nobyembre.

Paliwanag ni Civil Registrar General Dennis Mapa, dumami ang mga naghahanap ng trabaho noong Disyembre.

“Ang nangyari mas maraming nag-participate sa labor force at may portion dito na naging unemployed. Ang percentage, 6.6 percent vs 6.5 percent (month-on-month) hindi naman significant. But still bahagyang tumaas. So may increase ng almost 1 percent," ani Mapa.

Pero ayon kay Mapa, bumaba ang bilang ng underemployed o mga may trabaho na kulang ang kinikita na suweldo.

Nasa 6.81 milyon ang underemployed noong Disyembre mula sa 7.63 milyon noong Nobyembre.

Hindi naman nababahala ang Malacañang sa datos at naniniwalang dadami ang trabaho kasabay ng pagluwag ng alert level sa Pebrero.

“Bagamat nu'ng January of 2022 nagkaroon tayo ng challenges, but right now, February and then an easing up in February we expect more of our kababayans going back to the labor force, getting back to work again, mas marami ng kabuhayan, makapagtrabaho, employed at mas mababa ang ating underemployment and better economic numbers generally for the country," ani acting Palace spokesperson Sec. Karlo Nograles.

Pero ayon kay Mapa, pinapakita ng datos na mas mataas pa rin ang unemployment at underemployment ng bansa kumpara noong 2019 bago tumama ang COVID-19 pandemic.

Kung pagsasamahin ang total unemployed at underemployed noong Disyembre ay aabot ito sa lagpas 10 milyong tao.

Pero giit ni Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, dadami ang magagandang trabaho basta't kontrolado ang COVID-19 at iba pang variant nito, at tuloy-tuloy ang pagbabakuna.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News