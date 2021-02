QC di muna maniningil ng renta sa mga vendor ng baboy, manok sa palengke

Pork vendor sa Commonwealth Market

MAYNILA - Hindi muna maniningil ng renta ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga tindero sa mga palengke sa harap ng ipinatutupad na price ceiling sa presyo ng karneng baboy at manok.

Nakapako ngayon sa P270 hanggang P300 ang presyo ng karneng baboy dahil sa ipinatupad na price freeze ng gobyerno. Nagumpisa ito noong Lunes, Pebrero 8, at magtatagal nang dalawang buwan.

"We have decided to waive their rental fees to help them cope with the current crisis, and we enjoin our private markets to do the same,” ani QC mayor Joy Belmonte sa pahayag na inilabas ng LGU sa kanilang website.

Hinimok din ng lokal na pamahalaan ang ibang palengke na sumunod sa pag-waive ng renta bilang tulong sa mga negosyante.

Ang mga hindi umano susunod sa price ceiling ay makakatanggap ng notice of violation.

Bago ang price freeze, umabot sa mahigit-kumulang P400 ang presyuhan nito sa palengke sa Kamaynilaan, bagay na itinuturo ng mga hog raiser sa kakulangan ng baboy na dala ng African swine fever.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News