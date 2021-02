Ipinangakong suplay ng baboy mula GenSan, dumating na sa Metro Manila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dumating na ang suplay ng baboy na ipinangako ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila sa harap ng nararanasang taas-presyo ng karne na dulot umano ng shortage nito sa Luzon.

Sa Quinta Market, marami na rin ang ibinebenta ng mga tindero dahil may mga dumating nang stock kumpara sa mga nakalipas na mga araw.

Pero may mga puwestong sarado pa rin. Matatandaang nag-pork holiday o nagpasya ang ilang vendor na huwag munang magbenta dahil sa itinalagang price ceiling ng gobyerno.

Bumalik na rin sa pagbebenta ang ilang stall ng baboy sa Commonwealth Market sa Maynila.

Galing General Santos City ang mga baboy na ipinangako ng Department of Agriculture.

Pero sabi ng mga vendor, 20 baboy lang ang dumating at iilang puwesto lang ang nakakuha.

"Walong piraso, ma'am. Dapat sana mas marami sa walo. Mga 15 piraso po. Baka ngayon meron, baka bukas wala, kaya po sana naman araw-araw magbigay 'yung Department of Agriculture,” ani Dennis Perilla, tindero ng baboy.

Aabot sa 7,000 baboy ang dumating noong Martes, ayon sa DA, at dadami pa ang matatanggap ng kada palengke sa mga susunod na araw.

"Madadagdagan 'yan, pati ng imported meat. Buong Mindanao, they have committed 10,000 a week, surplus production 'yan. 'Yun pong South Cotabato SOCOSPA (South Cotabato Swine Producers Association) is producing hogs excess for Metro Manila and Luzon markets," ani Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes.

Samantala, lalagyan na rin ng suggested retail price ng DA ang mga imported frozen meat at palalagyan sa mga tindero ng label.

"Kung imported ito, at mas mura na naipasok dito, ay sigurado dapat ang presyo rin nila mas mababa. Pinag-uusapan din ngayon sa Tariff Commission ang pag-consider ng pagbaba po ng taripa para mas mapamura pa 'yung imported at makahabol sa supply sa demand," ani Trade Secretary Ramon Lopez.

Nagpaalala naman ulit sa mga tindero ang National Meat Inspection Service na bawal matunawan ng yelo ang mga imported na karne at saka ibabalik ulit sa freezer.

"Siyempre ma-contaminate na 'yung karne, so puwedeng mag-cause 'yun ng food poisoning sa tao. I-maintain mo doon sa refrigeration facilities," ani NMIS Spokesperson Orly Ongsotto.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News