Ilang eksperto may hirit sa panukalang luwagan ang quarantine restrictions

MAYNILA – Muling itinutulak ng economic managers ng bansa ang pagluwag ng quarantine restrictions sa Marso para umano magkaroon ng oportunidad ang mga negosyante at empleyado na kumita.

"Talagang ikino-consider natin na basta ma-establish lang ang numero, we will really make the proposal to de-escalate, to relax. It's about time, siguro by this time, ang karamihan talaga at halos lahat ng ating mga kababayan, sumusunod na, at sanay na dito sa health protocol natin," paliwanag ni Trade Secretary Ramon Lopez.

Ang problema, ilang beses na ring nasupalpal ng mga LGU ang mga utos ng IATF para sa pagpapaluwag ng lockdown, kasama na rito ang pagpayag sana sa mga bata na pumasok sa mall.

Ayon naman kay dating Socioeconomic Planning Secretary Cielo Habito, hindi naman gumagana ang mga murang pautang na programa ng gobyerno.

Dapat aniya, diretso na ang pera sa bulsa ng mga mahihirap.

"Where should stimulus money go? People are not even lending, and of course enterprises will be reluctant to borrow if they don’t see customers coming back anyway. So we need to sustain cash transfers to the poor, hungry, the displaced," giit niya.

Depensa naman ng DTI, lagpas 20,000 na malilit na negosyo ang nabigyan ng murang pautang sa ilalim ng COVID-19 Assistance to Restart Enterprises o CARES program.

Ayon naman sa isa pang eksperto, tama ring luwagan na ang lockdown sa Pilipinas dahil kulelat na ang ekonomiya ng bansa.

Pero mas magiging madali sana ito kung pinadali ng gobyerno ang pagbabakuna sa Pilipinas.

"Even though the benefits are very clear, they are quite late. If you look across the world, again this is not unique, but even in the emerging market context, the Philippines is quite late," sabi ni Johanna Chua, Chief Asia Economist ng Citigroup.

Sa ngayon, panukala pa lang ang pagluwag ng mga lockdown restrictions sa Marso. Nagdedepende pa rin ito sa dami ng mga COVID-19 confirmed cases ngayong Pebrero.

–Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News

