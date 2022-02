Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Binatikos ng grupo ng sugar producers ang plano ng gobyerno na mag-angkat ng refined sugar sa ibang bansa para ma-stabilize ang presyo ng asukal sa merkado.

Para kay Manuel Lamata, presidente ng United Sugar Producers Federation, malaking anomalya umano ang inilabas na order ng Sugar Regulatory Administration.

"That is the biggest anomaly. First time po ever na nangyari 'to. And first time ever again that he's going to bring it in right at the middle of milling season," aniya sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Ayon sa SRA, nasa 200,000 metrikong tonelada ng refined sugar ang aangkatin ngayong taon na ito.

Dagdag ng ahensiya, ito ay para mapunan ang kakulangan ng suplay ng asukal dahil sa epekto sa Bagyong Odette.

Magkakaroon din umano ng buffer stock ang bansa hanggang sa pagsisimula ng susunod na milling season.

Inalmahan ng United Sugar Producers Federation ang plano dahil maraming nakaimbak na asukal sa mga sugar mill.

"We have 20 sugar mills. We have millions of bags of sugar right now stocked up in our sugar mills," ani Lamata.

Hindi rin kumbinsido ang grupo na ang pag-angkat ng asukal ay dahil sa pagsalanta ng Bagyong Odette sa sugarcane sector.

"The land allotted for sugarcane in the whole Philippines is 480,000 hectares. 'Yung naapektuhan sa Kabankalan area [in Negros Occidental] is only 20,000 to 25,000 hectares and that is not damaged. It was just down. The sugarcane was down but now [the sugar mill] it is up and running," ani Lamata.

Hinala ng grupo, may nanamantala kaya tumaas ang presyo ng asukal sa merkado.

"Andaming supply, bakit tumaas? Somebody is making something bad in doing this. There is somebody manipulating this. I suspect big industrials are doing this," ani Lamata.

Kinuwestiyon din ng grupo kung bakit industrial users ang pinahintulutan ng SRA na mag-angkat ng asukal.

"By them importing, will that go down to the local market and bring down the prices? Hindi naman e," dagdag ni Lamata.

Nitong Enero, sinabi ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica na walang shortage sa supply ng asukal.

Nagkaroon aniya ng kaunting pagbagal sa pag-refine ng asukal matapos masira ang ilang warehouse at 2 refineries sa Negros dahil sa Bagyong Odette pero nakakahabol naman umano sa produksyon ang bansa.