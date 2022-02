Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang mga pinuno ng mga samahan ng ilang sektor na ilagay na sa Alert Level 1 ang Metro Manila at kalauna'y luwagan pa ang protocols gaya ng pag-aalis ng mandatory face mask requirement.

Para kay Mylene Dayrit, pinuno ng Philippine Fitness Alliance, hindi umano kasi lahat ng nawalan ng trabaho ay nakabalik na sa industriya dahil hindi pa naman 100 porsiyento ang pag-recover ng negosyo.

"For the fitness industry, 2022 is still a year of transition, we expect our normalcy to still happen in 2023 pero hopeful kami na 'yung transition na 'yun ay slow build up or ramping up, so to speak, sana pagdating ng middle or last quarter, 100 percent na agad ang aming workforce," ani Dayrit.

Pati ang mga negosyo gaya ng restaurant gusto na ring ibaba sa Alert Level 1 sa kalagitnaan ng Pebrero para lumaki ang kapasidad ng tatanggaping customers.

Para kay Eric Teng, pinuno ng Resto.PH, sana ay alisin na ang physical distancing sa restaurant tables at sa kalaunan pati ang mandatory face mask.

"Doing away with that social distancing in restaurants would allow restaurants to entertain more people instead of spreading them further apart, after all you don't eat with strangers, you eat with people in your own household or family and friends... We're hoping that within the year, we can do away with the face mask that's what happening in other countries," ani Teng.

Para naman kay Sergio Ortiz-Luis na pinuno ng Employers Confederation of the Philippines: "Kung handa ang health system natin, mga doktor, mga nurses, di kukulangin, eh di naman talaga tayo nag-a-alert dapat e. Ang kinatatakot ng tao hindi 'yung COVID lalo na omicron, 'yung kinatatakot nila kung ano ang gagawin ng gobyerno."

Kinontra naman ng Department of Trade and Industry ang biglaang pagluwag at pagtanggal ng face masks.

"Hindi naman porke't inaalis ang alert levels o ibinaba ay wala ng COVID , may virus pa rin that's why we need to keep or maintain health protocols, naka-mask pa rin tayo because this has already become the new normal, eto na 'yung bagong normal natin e," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Oras na mag-Alert Level 1, magiging 100 porsiyento na ang kapasidad sa karamihan sa mga establisimyento.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News