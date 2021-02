Supply ng baboy sa Cebu, may shortage: pork producers

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi na makakapagbenta ang Cebu ng baboy sa Metro Manila dahil may shortage na rin dito, ayon sa Central Visayas Pork Producers Cooperative nitong Martes.

Ang ibang lugar tulad ng Iloilo at Negros provinces ay maaari pa ring makapagsupply ng kanilang surplus, ayon kay Paul Holaysan, presidente ng grupo.

"Sa Cebu di na kami nakaka-supply kasi nagkaka-short na rin kami. Dahil since October last year dami nang bumibili na taga-Luzon dito eh nasobrahan ang buying nila," aniya sa Teleradyo.

"Sa’min ngayon ang priority namin as mandated by the LGU (local government unit), we should prioritize our local supply."

Karamihan o 60 porsyento ng hog raisers sa Cebu ay backyard habang 40 porsyento naman ang commercial, ani Holaysan.

"Sa production po ganun pa rin po, medyo bumaba po kasi itong ASF (African swine fever) pumasok dito sa Leyte so marami ring kasama natin ang natakot at nag-unload," aniya.

"'Yun ang root cause ng shortage na ito so dapat talagang tugunan ito at magkaroon ng programa, kung paano protektahan yung ASF-free areas para maka-expand sila ng production para kahit papaano may kaunting additional supply naman tayo."

Nagsimula na ang Department of Agriculture nitong weekend sa pag-subsidize ng transport ng buhay na baboy mula Mindanao.