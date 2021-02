Taasan ang price cap, hiling ng mga magbababoy

Beef, pork, and chicken are sold at Nepa-Q Mart in Quezon City, Jan. 21, 2021, amid rising prices of basic goods. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nakikiusap ngayong Lunes ang isang grupo ng mga magbababoy na taasan ang price cap sa karneng baboy para hindi rin sila lugi sa negosyo.

Sa panayam sa TeleRadyo, hiling ng National Federation of Hog Farmers na gawing P330 to P360 ang presyo ng karneng baboy.

"On our part, as a private sector, stakeholder, hindi naman kami agree dun. Napakamahal naman talaga ng P400 to P450," ani Chester Warren Yeo Tan, presidente ng grupo.

Dagdag niya, "Although napirmahan na, nakikiusap pa rin kami na baka puwede mag-meet tayo halfway, na P330 to P360, para naman po hindi mabigla itong nasa wet market, itong mga producers natin sa pag-aadjust ng presyo. Wiling naman tayong mag-adjust do'n sa presyo. Huwag lang pong masyadong bigla."

Noong nakaraang linggo, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng price ceiling sa karneng baboy at manok sa Metro Manila.

Sa ilalim ng Executive Order 124, may price cap na P270 ang kada kilo ng kasim at pigi, P300 ang kada kilo ng liempo, at P160 ang kada kilo ng manok.

Tatagal ang kautusan, na naging epektibo ngayong Lunes, nang 2 buwan.

Dahil sa pagpataw ng gobyerno ng price ceiling sa karneng baboy at manok, marami umanong vendor ang hindi nagtinda ngayong araw.

"Nakita po natin ngayong araw na marami pong lugar na walang nagtitinda. Hindi lang dito sa baboy, pati sa manok dahil dito sa price cap," ani Tan.

Dahil sa banta ng African swine fever at pagpapatupad ng price ceiling, naging "high-risk business" ang pagbebenta at pag-aalaga ng baboy.

"Sa ngayon po, we consider this industry a high-risk business. Wala pong gustong pumasok dito sa industriya," ani Tan.

"Kaya dinagdgan namin ng konti 'yong risk cost ng 30 to 45 percent para po hindi ma-discourage ang ating producer na magparami at huwag umalis sa negosyo."

