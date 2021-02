Singil sa kuryente may bawas ngayong Pebrero: Meralco

Magkakaroon ng bawas sa singil sa kuryente ang mga kostumer ng Meralco ngayong Pebrero, sabi ngayong Lunes ng kompanya.

Nasa P0.07 kilowatt hour (kWh) umano ang ipatutupad na bawas-singil ng Meralco sa Febraury bill.

Good news!



Singil sa kuryente ng Meralco, may PAGBABAng P0.07/kwh sa parating na February 2021 bill. Dahil ito sa pagbaba ng mga fixed charges ng mga kakontratang planta ng kuryente ng Meralco.



Kunsumo Bawas-Singil

200kwh P14

300kwh P21

400kwh P28

500kwh P35 pic.twitter.com/dN6M0Yvmzf — alvin elchico (@alvinelchico) February 8, 2021

Katumbas ito ng P14 na bawas-singil sa mga kabahayang kumokonsumo ng 200 kWh, P21 sa mga may konsumong 300 kWh, P28 sa mga may konsumong 400 kWh, at P35 sa mga may konsumong 500 kWh.

Ang bawas-singil ay bunsod ng pagbaba ng fixed charges ng mga kakontratang planta ng kuryente ng Meralco, paliwanag ng kompanya.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

