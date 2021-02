Mas mababang singil sa kuryente inaasahan ngayong Pebrero: Meralco

Linemen sa Sta. Cruz, Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Inaasahan ang mas mababang singil sa kuryente ngayong Pebrero, ayon sa Meralco nitong Linggo.

"We’re expecting a reduction in rates this February. We’ll announce it soon," ani spokesperson Joe Zaldarriaga.

Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag munang putulan ng kuryente ang mga low-income consumers na hindi naman lumalagpas sa 100 kilowatt-hours ang konsumo.

Ito ay ang mga consumer na nasa P1,000 pababa ang bill, ayon kay Zaldarriaga.

Ang mga customer na higit 100 kilowatt-hours ang konsumo ay makakatanggap na ng disconnection notice ngunit maaari itong hanapan ng paraan, dagdag niya.

"We’re taking it on a case-to-case basis. 'Wag na po natin paabutin sa disconnection pa na kausapin kami," ani Zaldarriaga.

"Walang ibang kailangan gawin kundi kausapin kami... Huwag ho natin paabutin ng masyadong mahabang panahaon kasi medyo mahirap i-settle at a one-time basis."

Ayon sa tagapagsalita, inaabonohan ng Meralco ang 70 hanggang 75 porsyento ng electricity bill ng mga hindi nagbabayad.

"We’re trying to cope. 'Yung total bill, di naman lahat d'yan napupunat sa Meralco. 70 to 75 percent napupunta sa suppliers, sa generation cost. Dumadaan lang po sa’min yan," aniya.

