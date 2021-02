Pangamba ng grupo, suplay ng karne sa NCR posibleng mawala dahil sa price ceiling

Nagbebenta ng baboy sa Tandang Sora Market. ABS-CBN News/Screengrab

MAYNILA - Tumutol ang isang agriculture group sa napipintong price cap sa presyo ng karneng manok at baboy sa Kamaynilaan.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), hindi ito ang solusyon sa problema sa baboy at manok.

Ayon pa kay SINAG chairman Rosendo So, magbebenta na lang ang mga supplier sa ibang lugar, na mataas pa rin ang bentahan at hindi sakop ng price cap. Kaya ang magiging resulta, mawawalan ng suplay ang Metro Manila.

Hirit nila na akuhin na ng Department of Agriculture (DA) ang gastos sa biyahe pa-Maynila ng bawat baboy para bumaba ang presyo nito.

Pero anila, hindi pa rin kakayanin ang P270 hanggang P300 presyuhan sa baboy, at P160 hanggang P180 na presyuhan sa manok.

"Kung P190 ang pick-up nila, i-subsidize ng P30, so P160. 'Yun naman ang hinihingi nila eh. Sa tingin namin ang retail is kayang lalabas ng P330 ganun, P320. 'Yan ang nakikita namin presyo na reasonable na di naman sila malugi," ani So.

Ang ilang chicken vendor sa Tandang Sora Market, makikiisa na huwag munang magbukas ng puwesto sa Lunes, Pebrero 8, kung kailan inaasahang umarangkada ang price cap.

"Usapan namin dito sa palengke na sa Lunes di na muna kami magtitinda kasi hindi namin kaya yung P270 na presyo ng government," ayon kay Cristy Lazo, tindera ng manok at baboy.

Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi naman agad huhulihin ang mga lalabag sa price cap.

"Maninita, pagsasabihan po para malaman natin kung saan sila kumukuha ng baboy at bibigyan natin sila ng supplier na mas mura," ani Agriculture Assistant Sec. Noel Reyes.

Nakikipagtulungan na rin ang DA sa mga taga-Calabarzon, Western Visayas, Northern Mindanao, at Soccksargen, at iba pang lugar para akuin ang transportasyon.

Kasabay rin umano ng planong pork holiday ay darating sa Metro Manila ang mga baboy mula Batangas, General Santos, South Cotabato, at Iloilo para mapunan ang demand at hindi kapusin ng suplay. — Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News