Presyo ng langis maaaring bumaba sa susunod na linggo

MAYNILA - Malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo ng langis sa Martes, ayon sa mga taga-industriya.

Batay sa unang apat na araw ng trading, aabot na sa mahigit P2 kada litro ang ibinaba ng presyo ng imported diesel at kerosene.

Halos P2 kada litro naman ang inaasahang pagbaba ng presyo ng gasolina.

Ayon sa Department of Energy, ito ay dahil sa pangamba ng global recession at mas mababang demand, na sinabayan ng mas mataas na US fuel inventory.

Sa kabila nito, nangingibabaw pa rin ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga unang linggo ng taon.

Nasa mahigit P7.20 kada litro ang itinaas ng presyo ng gasolina, P4.55 na kada litro ang itinaas ng gasolina habang P3.05 na ang itinaas ng diesel.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News