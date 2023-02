Ilang magsasaka, vendor dumaraing sa 'oversupply' ng kamatis

MAYNILA - Dumaraing ang ilang magasaka at mga vendor dahil sa mga epekto ng tinatawag nilang sobrang suplay ng kamatis sa kanilang kita.

Ayon sa magsasaka na si Joemar Sabawil, wala na silang masyadong kita dahil bagsak ang presyo ng kamatis sa dami ng dumarating sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal (NVAT).

"Talagang sobrang oversupply po 'yung kamatis talaga. Hindi na rin nabebenta. Mabubulok na lang. Sayang ang trucking namin, papuntang NVAT," ani Sabawil.

Paglalarawan naman ng residente ng Bambang, Nueva Vizcaya na si Jose Roberto Dizer, marami umanong masasaksihang nakatambak na kamatis sa lugar.

Sa Balintawak Market, nasa P15 hanggang P40 na lang ang bawat kilo ng kamatis depende sa klase.

"Maraming probinsiya kasi may kamatis gaya ng Ilocos, Laguna, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan," paliwanag ng tindera na si Liwayway Berja.

Mayroon ding viral na video kamakailan ng sangkaterbang kamatis na natuklasang itinapon lang ng ilang magsasaka sa Barangay Almaguer South.

Aminado naman ang NVAT na mayroon umanong overproduction dahil sabay-sabay ang ani ng kamatis sa iba't ibang probinsiya.

Wala rin umanong sapat na pasilidad na imbakan ng mga kamatis.

Pero iginiit ng Bureau of Plant Industry na walang oversupply at mga reject o pangit na klase ang mga naitapon.

"We really produce more than what we consume, pero not oversupply per se; di pa kilala nagtapon nu'n nasa viral photo, and maliliit daw kasi 'yun so kumbaga rejects siya," anang spokesperson nila na si Jose Diego Roxas.

