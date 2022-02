Watch more on iWantTFC

Iminungkahi ngayong Huwebes ng isang presidential adviser na i-require sa mga establisimyento sa Metro Manila ang booster cards.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, puwedeng sa Metro Manila muna masimulan ang paggamit ng booster cards dahil sa dami ng naturukan ng booster shot sa rehiyon.

Sa kalaunan, hihina kasi aniya ang proteksiyon ng primary doses ng COVID-19 vaccines kaya kailangan talaga ng booster.

"We give it time for NCR (National Capital Region). For the rest of the provinces, let the LGUs (local government units) decide when they will request the booster cards be shown as an entry," sabi ni Concepcion.

Sa huling tala, umabot na sa 7.7 milyon ang naturukan ng booster dose sa Pilipinas.

Inikutan naman ngayong Huwebes ng Department of Trade and Industry (DTI) ang mga sinehan, gym at restaurant para tiyaking nasusunod ang health protocols kasunod ng pagbaba sa Alert Level 2 ng Metro Manila.

Nakitaan ng DTI ng violation ang isang buffet restaurant dahil pinayagan nilang kumuha ng sariling pagkain ang mga kostumer, na nakasuot naman ng plastic gloves.

"Siyempre kahit naka-gloves ka, 'di mo alam kung saan mo hinahawakan o ano hinahawakan mo," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

"We already issued the request for corrective measures. Dapat within 48 hours maaksiyunan nila, otherwise we will have to recommend the suspension muna ng operations ng restaurant," dagdag niya.

Samantala, isinusulong ng mga negosyante ang pagkakaroon ng "pandemic exit plan" para hindi pabago-bago ang mga patakaran.

"Ang gobyerno ang dapat maghanda ng exit plan. Handa ba ang health care system natin kung may mangyari? 'Yong transportation ba natin, hindi mahihirapan mga tao? 'Yon dapat paghandaan. Ang private sector matagal nang handa," ani Sergio Ortiz-Luis, pangulo ng Employers' Confederation of the Philippines.

Kasama sa pandemic exit plan ang pag-alis sa alert level system, lalo sa mga lugar na may mataas nang vaccination rate.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News