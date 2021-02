Tourism sector ng Baguio City dumadaing sa GCQ status

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

BAGUIO CITY – Apektado ang kita ng mga residente dito na umaasa sa sektor ng turismo.

Anila, kapag ganitong Pebrero na mas lumalamig ang panahon sa Baguio ay kadalasang malakas ang kita ng mga nagbebenta ng souvenir dahil sa pagdagsa ng mga turista.

Pero dahil general community quarantine (GCQ) ngayon at bawal ang mga bisita, walang kita ang mga nagbebenta ng pasalubong tulad ni Ellen Belly at Lyca Rabulan na nakapuwesto sa Wright Park.

"Ang hirap po, ma'am, lalo wala tayong bisita ngayon... Lalo pag may pinapaaral ka na mga anak," ani Belly.

"Wala pong tao. As in hindi makabawi sa puhunan," ayon naman kay Rabulan.

Nakikiusap sila ngayon sa pamahalaang lokal, sa Department of Tourism at IATF na payagan ang pagpasok ng mga bisita kahit nasa ilalim ng GCQ.

Mas nahihirapan naman ngayong maghanap ng trabaho ang ilan tulad ng natanggal sa trabaho na guwardiyang si Ernesto Garcia na dating empleyado sa isang hotel.

"Wala nang bisita galing Manila na mga guest kaya nagbawas sila ng tao," aniya.

Di naman daw siya tinatanggap sa mga inaaplayan dahil sa edad.

"Sasabihin nila overage. Di naman nila tinitingnan sa experience ng security kundi sa edad. Pano naman 'yung malakas pa, gusto pa magtrabaho?" hinaing ni Garcia.

Pebrero 1 nang isailalim sa GCQ ang rehiyon ng Cordillera kung saan kabilang ang Baguio. Dahil ito sa pagpasok ng UK variant ng COVID-19 sa rehiyon.

Ayon kay Baguio tourism officer Aloysius Mapalo, dahil dito ay kinailangan nilang ikansela ang mga booking ng mga turistang aakyat sana sa lungsod.

Pero nilinaw niyang puwede pa rin pumasok sa Baguio ang mga may "essential travel."

Dagdag niya, nakiusap na sila sa Department of Tourism para payagan ang mga turista na pumasok sa lungsod kahit GCQ.

"The mayor (Benjamin Magalong) already made a personal request to IATF and DOT to allow us to continue allowing tourist outside of Baguio to enter the city. So we are still waiting on the response of IATF," ani Mapalo.



–Mula sa ulat ni Micaella Ilao