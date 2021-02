Private firms di na obligadong mag-ambag sa gobyerno ng bibilhing bakuna

Watch more in iWantTFC

Bilang room guide, trabaho ni Marvin Silvano na maghatid ng bisita sa kuwarto ng isang sikat na hotel sa Metro Manila.

Dahil dito, lantad siya sa iba't ibang tao kada araw, kaya malaking bagay umano na ibibili sila ng bakuna ng kanilang kompanya.

"Malaking bagay 'yon... Pagtatrabahuhan pa namin 'pag 'di libre," ani Silvano.

Ayon sa pamunuan ng hotel, sasagutin nila ang bakuna para sa higit 2,000 empleyado.

"Ang safety of our employees and our guest is our top priority. Kapag safe ang ating empleyado sa virus, ang guest natin is assured din na magiging safe sila," ani Ryan Barrion, human resource manager ng Hotel Sogo.

Isa lang ang naturang hotel company sa 300 kompanyang gustong mag-order ng bakunang gawa ng Novavax.

Batay sa bagong patakaran, wala nang donation sa gobyerno ang mga pribadong kompanya kaya buong-buo nang makukuha ang bakuna para sa mga empleyado.

Bukod sa mga manggagawa, pati mga matataas na opisyal ng kompanya ay kasali na rin sa mababakunahan. Sila ang tinatawag umanong "economic frontliners."

Sa mga kompanyang may libo-libong empleyado, isusulong ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na gawin sa opisina ang vaccination.

"This should be at least 2,000 employees so the people who will be vaccinating, we will just schedule it and they will go to the site," ani Concepcion.

Dumarami ang nag-i-inquire na pribadong kompanya at local government unit sa bakuna ng Novavax matapos lumabas na 89.3 porsiyento ang overall efficacy rate nito.

Samantala, inanunsiyo naman ng Quezon City, Navotas, at Makati City na libre ring babakunahan ang mga manggagawa sa mga negosyong rehistrado sa kanilang siyudad kahit hindi sila residente para matulungan ang mga negosyo at dumami ang protektado sa virus.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News