DTI sa mga retailer: Huwag magbenta ng uncertified car seats

MAYNILA — Nagpaalala ngayong Miyerkoles ang Department of Trade and Industry (DTI) sa mga retailer na huwag magbenta ng mga uncertified car seat ngayong tumaas na ang pangangailangan para rito dahil sa pagpapatupad ng Child Safety in Motor Vehicles Act.

Sa ilalim ng implementing rules and regulations ng naturang batas, kailangan mag-secure ng certificate ng mga manufacturer, importer, distributor at seller ng child restraint system mula sa DTI.

"'Yong retailers natin are advised that they cannot sell uncertified products," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Ayon kay Castelo, pinoproseso pa ang certification ng mga car seat para mabigyan ang mga ito ng PS Mark o ICC sticker, na itinakda ng batas.

Sa ngayon, isang importer pa lang ang nabigyan ng certification ng DTI habang pinoproseso pa ang ibang nag-apply.

"We have to encourage the importers to bring in more (child car seats), pati retailers natin. They can talk to their suppliers to bring in more to make sure that we have sufficient supply but syempre kailangan pa rin i-certify parin ito," ani Castelo.

"We can certify the foreign manufacturer. Sila mismo ang maga-apply ng PS license or the product itself bago nila ipasok dito may certification sila for import commodity clearance," dagdag niya.

Sa kabila ng pagbili ng ilang kostumer ng car seats, sinabi ni Castelo: "We recognize international certifications kung mayroon ang manufacturers abroad na standards."

"Mayroon naman tayong means to verify it kasi nasa international certification website 'yan," aniya.

Sa mga bibili ng car seats, payo ng mga seller na tiyaking swak sa timbang, edad at laki ng bata ang bibilhin.

Dapat magiging maayos ang lapat nito kapag ilalagay na sa sasakyan at magiging secure ang bata dito.

Ayon sa DTI, tiyakin ring matibay ang car seat.

Sa ngayon, wala pang suggested retail price ang mga car seat dahil kailangan pang pag-aralan ng DTI kung maituturing ba itong "prime commodity."

MAYNILA — Nagpaalala ngayong Miyerkoles ang Department of Trade and Industry (DTI) sa mga retailer na huwag magbenta ng mga uncertified car seat ngayong tumaas na ang pangangailangan para rito dahil sa pagpapatupad ng Child Safety in Motor Vehicles Act.

Sa ilalim ng implementing rules and regulations ng naturang batas, kailangan mag-secure ng certificate ng mga manufacturer, importer, distributor at seller ng child restraint system mula sa DTI.

"'Yong retailers natin are advised that they cannot sell uncertified products," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Ayon kay Castelo, pinoproseso pa ang certification ng mga car seat para mabigyan ang mga ito ng PS Mark o ICC sticker, na itinakda ng batas.

Sa ngayon, isang importer pa lang ang nabigyan ng certification ng DTI habang pinoproseso pa ang ibang nag-apply.

"We have to encourage the importers to bring in more (child car seats), pati retailers natin. They can talk to their suppliers to bring in more to make sure that we have sufficient supply but syempre kailangan pa rin i-certify parin ito," ani Castelo.

"We can certify the foreign manufacturer. Sila mismo ang maga-apply ng PS license or the product itself bago nila ipasok dito may certification sila for import commodity clearance," dagdag niya.

Sa kabila ng pagbili ng ilang kostumer ng car seats, sinabi ni Castelo: "We recognize international certifications kung mayroon ang manufacturers abroad na standards."

"Mayroon naman tayong means to verify it kasi nasa international certification website 'yan," aniya.

Sa mga bibili ng car seats, payo ng mga seller na tiyaking swak sa timbang, edad at laki ng bata ang bibilhin.

Dapat magiging maayos ang lapat nito kapag ilalagay na sa sasakyan at magiging secure ang bata dito.

Ayon sa DTI, tiyakin ring matibay ang car seat.

Sa ngayon, wala pang suggested retail price ang mga car seat dahil kailangan pang pag-aralan ng DTI kung maituturing ba itong "prime commodity."

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News