DA hinimok na tutukan farmgate price ng baboy

MAYNILA - Dapat na matututukan ang farmgate price ng baboy na nanggagaling sa Visayas at Mindanao para maabot ang itinakdang ceiling price ng gobyerno, ayon sa isang biyahero ng hog supply.

“Hindi matitinag ang mga hog raiser 'pag hindi ginawa itong P270 to P300 kasi mananatili sila sa presyo nilang P180 to P200 ang farmgate,” ayon sa biyahero ng baboy na si Toto Monterillo.

Ayon kay Monterillo, malayo umano ito sa farmgate price noong nakaraang taon.

“Last year, nakakakuha pa kami ang farmgate P125 hanggang P140, buwan lang po ng June-July lang yun. Ayaw lang talaga nilang magbaba,” sabi ni Monterillo sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Sa komputasyon ng Pork Producers Federation of the Philippines (PROPORK), nasa P180 hanggang P200 ang kada kilo ng buhay na baboy mula Visayas at Mindanao. Madaragdagan ito ng P50 kada kilo para sa mortality fee.

“'Yung mortality fee, 'pag may namamatay sa biyahe, sagot na ng buyer 'yun kasi bago mo mailabas ang baboy sa farm ng buhay magde-deposit ka ng advance. Advance na kami minsan 3 days na nakapagpondo na kami roon,” sabi ni Monterillo.

Lunes nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 124 na naglalagay ng price cap sa manok at baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila.

Nitong Martes naman nang ianunsiyo ng Department of Agriculture na magbibigay ng ayuda sa pamamagitan ng pagsagot sa transportation cost ng hog shipments mula sa Visayas at Mindanao papuntang Metro Manila habang umiiral ang price cap.

Pero giit ni Monterillo na ang dapat lang ay mabantayan ang farmgate price.

“Kahit wala naman ayuda ng gobyerno, ang kailangan lang 'yung farmgate ang magbaba. Dapat kumita ang lahat sa panahon ngayon ng pandemya tayo, na maging masaya tayo na hindi tayo nakakaperwisyo ng kapwa natin,” saad niya.

Pinagiisipan na rin ng ibang biyahero na tumigil muna sa pagbiyahe ng baboy dahil hindi pa bumababa ang farmgate price.