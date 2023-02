MAYNILA — Nilinaw ng Bureau of Plant Industry (BPI) nitong Huwebes na walang oversupply ng kamatis sa bansa.

Ito'y kasunod ng viral social media post kung saan kita ang mga kamatis na itinapon basta-basta sa Nueva Vizcaya.

Paliwanag ng tagapagsalita ng BPI, hindi pasok sa nakasanayang kalidad ang mga kamatis na itinapon at tinatawag itong isolated case.

“Gusto kasi ng buyers ay medium to large at semi-ripe. Maliliit at overripe ‘yong nakita kaya hindi siya nabili at imbes na ibalik sa origin, dahil mas mahal ang transportation ay doon na dinump,” ayon kay Department of Agriculture-BPI Spokesperson Jose Diego Roxas.

Dagdag pa niya, kakulangan sa processing plants para gumawa ng tomato products tulad ng tomato paste at tomato sauce ang iniinda ng bansa ngayon, at hindi ang oversupply.

Ito rin umano ang dahilan kaya nag-aangkat ang bansa ng processed tomato products.

“We are not seeing any shortage or oversupply. We lack the processing facilities kaya nagkakaroon ng ganitong instances… hindi siya 'storable' unlike sibuyas na pwedeng ilagay sa storage pagka-harvest… fresh tomatoes hindi po talaga tayo nag-iimport,” ani Roxas.