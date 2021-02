'Pork holiday': Ilang vendor di muna magbebenta bilang pag-angal sa price ceiling

Ayon sa isang vendor, mas mataas pa sa ngayon ang kailangan nilang puhunan kaysa sa price ceiling na ipinapataw ng gobyerno. ABS-CBN News/Screengrab

MAYNILA - Nagpaplano ng pork holiday ang ilang mga nagtitinda ng baboy dahil sa ipinataw na price ceiling ng gobyerno na maaari umano nilang ikalugi.

Ayon sa Executive Order 124, nasa P270 ang price ceiling ng kasim at pigi at P300 para sa liempo.

Para sa ilang nagtitinda, gaya ni Carmencita Ola, hindi nila ito masusundan kung ang puhunan pa lang nila ay nasa P310 na.

"Magwewelga ang magbababoy. Galit talaga kami dahil kami lagi ang pinupunterya na hindi dapat. Dapat ang pinanggagalingan," ani Ola.

Sa ngayon, nasa P380 hanggang P400 ang presyo ng liempo, at P330 hanggang P360 pa rin ang presyo ng kasim at pigi sa maraming pamilihan sa Metro Manila.

Sa komputasyon ng Pork Producers Federation of the Philippines (PROPORK), nasa P180 hanggang P200 ang kada kilo ng buhay na baboy mula Visayas at Mindanao. Madadagdagan ito ng P50 kada kilo para sa mortality fee.

Nasa P50 hanggang P70 naman kada kilo ang dapat na patong ng mga trader, at P50 naman ang patong ng retailers, kaya dapat nasa P330 hanggang P30 umano ang SRP ng baboy.

Dahil hindi pa bumababa ang farmgate price, plano rin ng ibang biyahero na tumigil muna sa pagbiyahe ng mga baboy.

"Nag-usap kaming mga traders, mga biyahero, mga taga-slaughterhouse, o sige ubusin na muna natin 'tong stock natin, stop na muna tayo sa biyahe,” ayon sa biyahero ng baboy na si Toto Monterillo.

Nagbabala rin ang PROPORK ng shortage sa merkado sa Metro Manila.

"Itong linggong ito, sigurado mararamdaman 'yan pagka 'yung presyong 'yun susundin. Parusa 'yun sa magbababoy, lahat magbabawas ng alaga ngayon. Ano'ng mangyayari sa atin nitong December, next year?" ani Nicanor Briones, bise presidente ng grupo.

Nilinaw naman ng Department of Agriculture na magbibigay sila ng grace period o palugit para sa mga tindero na sumunod hanggang Pebrero 8.

"They will be able to dispose of the meat they bought at P285 so by the time na matapos ang ating grace period, nakabili na sila ng mas murang carcass. With that, bababa na rin po ang presyo ng kasim at liempo sa palengke," ani DA Assistant Secretary Kristine Evangelista.

Aakuin din ng DA ang gastos sa pagdadala ng baboy papuntang Metro Manila para mahila pababa ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke.

"Kaya natin aakuin ang logistics, transport para mabawasan ang cost while we are also trying to address the other cost na nae-experience ng ating mga hog raisers kasi after po 60 days kailangan po mag-self-correct na ang industry so that it will become sustainable," ani Evangelista.

Pinag-aaralan na rin ng DA na maglagay ng price cap maging sa wholesalers at traders.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News