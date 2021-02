Pagpapatupad ng price cap sa karneng baboy at manok, iniurong; mga grupo may apela

MAYNILA — Umapela sa pamahalaan ngayong Martes ang ilang grupo ng mga magbababoy at magmamanok na magkaroon ng sapat na konsultasyon bago ipatupad ang executive order (EO) na nagtatakda ng price ceiling sa ibinebentang baboy at manok sa mga palengke.

Ito ay pagkatapos ng pagsipa ng presyo ng binebentang baboy nitong nakaraang linggo dahil sa kakulangan ng suplay.

Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, sinabi ni Alyansa Agrikultura chairman Ernesto Ordoñez na hindi sila nakonsulta sa kalkulasyon ng price cap sa ilalim ng EO na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“It was not done properly. It was not done with consultations. They did not do their consultation. They should do it. I agree with Mr. Dar, it’s profiteers,” ani Ordoñez.

Dapat daw mag-ingat ang pamahalaan dahil baka mahagip ang mga magbababoy at magmamanok sa naturang price ceiling.

Inanunsyo naman ni Agriculture Sec. William Dar na sa Pebrero 8, 2021 na lang ipatutupad ang price cap sa presyo ng baboy at manok para masigurong mayroong sapat na suplay ang bansa.

Aniya, kailangan ring mabigyan ng panahon para mailathala ang EO at para maubos ang mga nabili ng stock ng mga vendor.

Sa ilalim ng EO 124, itinakda ang presyo ng pigi at kasim sa P270 kada kilo, samantala ang liempo ay dapat hanggang P300 lang kada kilo.

Ibinaba rin ang presyo ng manok sa P160 kada kilo sa ilalim ng EO, na magtatagal nang 2 buwan.

Ayon kay Dar, base sa kanilang kalkulasyon, P145 ang farmgate price ng baboy sa General Santos City, at P124.79 kada kilo naman ang halaga ng production cost. Kaya, may kita pa rin daw na P15.28 o 11.78 porsyento na mark-up ang mga nagbebenta nito.

Kung idadagdag raw ang factor ng African swine fever (ASF) sa komputasyon, ang adjusted farmgate price ay nasa P200 daw kada kilo.

Pagpapababa sa taripa ng imported na baboy, binatikos

Ipinagtataka naman ni Ordoñez kung bakit gusto ng pamahalaan na babaan pa ang taripa ng imported na baboy.

“It’s much cheaper to import than local (production), and you want to give them more tariff reduction? They will make even more money… Don’t decrease tariffs, please. You’re killing us,” sabi niya.

Mistulang doble dagok aniya para sa kanila ang mga inilatag na programa ng Department of Agriculture (DA) upang mapababa ang presyo ng baboy at manok.

“We’ve never been so upset as we are now. Number one, the price is not calculated properly. And number 2, the tariffs you want to decrease it so -- God’s sake, come on, you already harmed us,” sabi ni Ordoñez.

Para naman sa pangulo ng United Broiler Raisers Association na si Bong Inciong, tila hindi nagkakaintindihan ang pamahalaan, ang mga magbababoy, at magmamanok.

Malinaw kasi aniya na indikasyon ang pagpapatupad ng price ceiling na may kakulangan sa suplay ng manok at baboy, pero pilit iginigiit ng DA na may sobrang suplay ng manok.

“The stakeholders apparently exist in a different dimension... on planet earth, and the [DA] in the Marvel Comics Universe,” ani Inciong.

Dapat aniyang maging sentro ng mga programa ng pamahalaan ang pagtulong sa mga consumer, pero siguraduhing hindi naman masasaktan ang hog raisers at broiler raisers.

“We must be able to increase the supply, help the consumer, without discouraging production,” aniya.

Para sa pangulo ng National Federation of Hog Farmers na si Chester Tan, walang suggested retail price (SRP) o walang price ceiling ang mga raw materials na kanilang ginagamit.

Kaya imbes na long-term solution, mistulang band-aid solution lang daw ang isinasagawa ng pamahalaan sa kakulangan ng suplay.

“Huwag naman masyadong i-suppress or babaan yung presyo ng producers, kasi hindi po ito nakaka-encourage ng kanilang mga business. In the end po, yung long-term solution na magparami po ay hindi po ito matutuloy,” paliwanag ni Tan.

Sa ibang bansa nga aniya, triple pa ang presyuhan ng baboy, gaya umano ng sa China, pero sa Pilipinas ay doble lamang.

Sinabi rin niya na sana ay magkaroon ng floor ceiling para maproteksyunan ang mga producer laban naman sa sobrang babang presyo ng baboy at manok.

Ibinunyag naman ni SINAG chairman Rosendo So na 70 porsyento ng stock ng baboy sa Luzon ay nawala na dahil sa pagsasara ng mga babuyan, at marami na rin ang nabigyan ng separation pay at umaasa ngayon sa pamahalaan para matulungan sila.

Freight subsidy

Dapat raw ay mabigyan ng freight subsidy o ayuda sa gastos ng transportasyon ng mga baboy na galing General Santos City at Visayas patungong Maynila para bumaba ang presyo, giit ni So.

Matatandaang nitong Lunes ay sinabi ni Dar na sasagutin ng pamahalaan ang P30 kada kilo na freight cost ng mga baboy mula sa mga nabanggit na lugar.

Ikinagulat rin nilang sa kauna-unahang pagkakataon, ang DA pa mismo ang humiling na magkaroon ng pagbabawas sa taripa ng mga imported na baboy at manok.

“First time in history na ang [DA] ang nag-petition to lower the tariff,” ani So.

“Hindi namin maintindihan kung bakit yun ang direksyon ng ating Secretary,” dagdag niya.

Hiniling naman ni Edwin Chen, ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, na magkaroon ng mas maraming dayalogo ang mga magbababoy at ang pamahalaan upang mapag-usapan ang price ceiling.

Ayon kay Trade Usec. Ruth Castelo, aabot sa 117 pormal na kaso ang kanilang nai-turn over sa DA mula sa mga sumbong na overpricing ng mga sellers.

Ayon naman kay Deputy Minority Leader Stella Quimbo, maaaring nakararanas na ng stagflation o pagiging stagnant ng ekonomiya ang bansa na sinasabayan ng inflation.