Meat vendors dapat tanggihan ang mga trader na lalabag sa price ceiling: grupo

Pork vendor sa Commonwealth Market. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Hinikayat ng isang consumer group ang mga meat vendor na tanggihan ang mga trader o wholesalers na nagpapatong ng mataas na presyo sa karneng baboy.

Ito ay sa harap ng napipintong pagpapatupad ng price ceiling ng gobyerno sa presyo ng ilang pork at chicken products sa Metro Manila.

Paliwanag ni Laban Konsyumer President Victor Dimagiba, tingin kasi ng Department of Agriculture (DA) na may mga trader at wholesaler na namamantala sa presyo ng baboy.

"Ang market vendors ngayon they should refuse or reject deliveries by traders, dealers and wholesalers that will not comply with the price ceiling," ani Dimagiba sa isang panayam sa Teleradyo.

Dagdag pa niya: "Kung ang delivery po sa kanila ay above d'yan sa mga presyo nila, 'wag po nilang tanggapin. Ibalik po nila doon sa mga dealer at wholesalers na nagde-deliver at nagbebenta po sa kanila."

Sa ilalim ng Executive Order 124 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda ang presyo ng pigue at kasim sa P270 kada kilo, samantala ang liempo ay dapat hanggang P300 lang ang kada kilo. Ibinaba rin ang presyo ng manok sa P160 kada kilo sa ilalim ng EO, na magtatagal nang 60 araw.

Naramdaman ang taas-presyo sa baboy sa maraming pamilihan, dahil sa mga epekto ng African swine fever. Kulang din umano ang suplay ng mga hog raiser dahil dito.

Pero isinisisi ng DA ang taas-presyo sa mga umano’y nananamantalang traders.

Nauna nang nangamba ang ilang vendor sa napipintong price ceiling dahil mataas umano ang singil sa kanila ng mga dealer na nagpapadala sa kanila ng mga produkto.

Nauna na ring nanghikayat si Dimagiba na magpatupad ng pork holiday - o huwag na muna mamili ng baboy ang mga konsumer para sapilitang bumaba ang presyo nito sa merkado.

“We challenge the consumers na kung maaari eh exercise natin yung ating market power at mag-pork holiday pa rin tayo,” ani Dimagiba.

Paliwanag pa niya: "Ganyan po 'yung market power. It will develop into a situation na yung presyo eh bababa siya sa level na reasonable. In other words, lahat naman po ay may hanapbuhay sa presyo na ‘yon."

Inaasahan na magiging epektibo ang price ceiling kapag nailathala na sa Official Gazette o alinmang pahayagan ang ibinabang EO nito bago maging epektibo ito.

Tantiya ni Agriculture Secretary William Dar na ngayong linggo maipapatupad ang price ceiling.

"Alam naman natin na ang suplay sa merkado, at ibinagsak ‘yan ng wholesale so sa mga bagong suplay na siguro. Nakikita po natin na ‘pag na, as I’ve said, ‘yung Gazette ay official Gazette naman ng government ‘yun. Baka bukas mailagay na ‘yan. So baka itong week na ito, enforceable na ‘yan," ani Dar sa panayam Lunes.