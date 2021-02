'Mawawalang kita sa Chinese New Year habang pandemya nasa bilyon'

Dumagsa ang mga tao sa Binondo, Maynila noong Enero 24, 2020 bilang paggunita sa Chinese New Year. Ngayong 2021, kanselado ang mga dragon dance at iba pa dahil sa banta ng COVID-19. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Lagpas dalawang dekada nang nagbebenta si Nania Enriquez ng prutas sa Binondo, Maynila.

Pero noong Marso 2020, tumigil siya sa pagtitinda dahil sa coronavirus disease (COVID-19) lockdown, at 11 buwang nanatiling sarado ang kaniyang tindahan.

Kung susumahin ang nasayang na kita, aabot umano ito ng P176,000. Ngayong nagbukas na ulit ang kaniyang tindahan, umaasa siyang gaganda ang kaniyang kita lalo na’t papalapit na ang Chinese New Year.

Daang libong piso rin ang nawalang kita kay Violeta Zuniga, pero umaasa siya na babalik ang sigla ng negosyo niya sa Binondo sa susunod na mga linggo, kahit salitan lang ang mga bentahan ngayon sa Maynila dahil sa mga health protocol.

"Kasi nu'ng New Year natin kahit papano nakabenta rin kami, kahit pa'no may kita, nakakuha ng pambayad ng permit, para kumita,” ani Zuniga.

May tindahan naman sina Andrew Chua at ang kaniyang pamilya sa isang eskinita sa Binondo. Kuwento niya, malakas ang benta nila noong Chiense New Year 2020 dahil naganap ito bago mag-lockdown.

"This year, talagang simula nu'ng nag-lockdown, sobrang tahimik po,” ani Chua, na nagsabi rin na malaki ang nawalang kita sa kanila dala ng lockdown.

Kalimitang tuwing Chinese New Year lumalakas ang mga negosyo sa Binondo, Maynila dahil sa mga turistang Chinese at sa pamimigay ng regalo at mga salo-salo.

Pero ngayong 2021, mahigpit na ipinagbabawal ang mga malalaking social gathering at mahigpit pa rin ang mga travel restriction dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay Integrated Development Studies Institute Director George Siy, aabot sa mahigit-kumulang P15 bilyon hanggang P16 bilyon ang mawawalang kita sa limitadong pagdaos ng Chinese New Year.

"The local expenditures is not as big as compared to the tourists. But of course the restaurants, the banquets, that is quite a lot of gift-giving. We are talking about maybe around $300 million less flowing in the economy because of the stricter quarantines in the Chinese New Year this year. That is maybe about P15 (billion) to P16 billion," ani Siy.

Dahil dito, hinihiling nila ang tulong mula sa gobyerno sa pagbayad ng upa at utang, at murang pautang para sa puhunan.

Hirit din ni Siy na sana ay mabakunahan na ang marami sa lalong madaling panahon para makabalik na sa normal ang buhay sa Pilipinas.

"We are not favoring one or the other, like the other countries, we should take a certain breadth of what is available, Singapore, Malaysia and others, they are all buying from several countries. It is up to us. We have to understand the consequences and advantages of each," ani Siy.

Nauna nang sinabi ng gobyerno na trilyong piso na ang nawala sa Pilipinas noong 2020 - Year of the Metal Rat - dahil sa pandemya. Sa Pebrero 12, magsisimula naman ang Year of the Metal Ox.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News