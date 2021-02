3 backup power source balak gamitin para di masira ang COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

Plano ng gobyerno na gawing 3 ang "backup power source" para matiyak na hindi masisira ang mga bakuna kontra COVID-19 na dadalhin sa iba-ibang parte ng Pilipinas.

Kailangan kasi ng kuryente ng mga freezer na pag-iimbakan ng mga bakuna.

"We have to ask the distribution utility to come up with a backup, then we have to ask the facility to come up with a backup as well, this is the strategy we utilized during the [Southeast Asian Games] Games," ani Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.

Sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya, walang gaano umanong problema sa kuryente dahil maraming generators.

Ang mas kritikal umano ay ang mga malalayong lugar at probinsiyang binayo ng mga nakaraang bagyo kung saan hindi pa naibabalik nang buo ang supply ng kuryente.

Isa na rito ang Catanduanes na may mga lugar pang walang kuryente hanggang ngayon.

Sa Virac, tao na ang pupunta sa bakuna imbes na dalhin ang bakuna sa mga liblib na lugar na wala pa ring kuryente.

"Ang gagawin namin, 'yong mga tao sa liblib na lugar, 'yong malalayo, 'yon pong pababain namin. I-schedule na lang," ani Virac Mayor Sinforoso Sarmiento.

Sa ngayon, lagpas 70 porsiyento nang naibalik ang kuryente sa Catanduanes kaya puwedeng ilagay ang mga io-order na bakuna sa mga sentro ng iba't ibang bayan.

Ikakasa ang plano sa pagbabalik ni Catanduanes Governor Joseph Cua, na tinamaan din ng COVID-19.

Para sa kinatawan ng mga electric cooperative sa Kongreso, kakayanin namang hindi magka-brownout basta huwag lang pumalya ang mga planta at malalaking linya ng kuryente.

"Magkaroon kami ng parang dry run to make sure kung paano namin patatakbuhin ang pagbabakuna at the same time siguruhing sapat ang suplay ng kuryente," ani Philippine Rural Electric Cooperatives Association Rep. Presley De Jesus.

Matataon din kasing tag-init umano ang kasagsagan ng vaccination, kung saan tumataas ang konsumo sa kuryente at minsa'y bumabagsak ang mga planta.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News